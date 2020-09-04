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Корисна не всім: кому краще відмовитися від вживання груш

Корисна не всім: кому краще відмовитися від вживання груш
12:55 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Дієтологи пояснили, кому і чому не можна їсти груші.

Груша є таким же популярним фруктом, як і яблуко. Вона, правда, має зовсім інші форму, смак і аромат, але при цьому груші залишаються такими ж низькокалорійними і корисними.

Серед відмінних властивостей груш можна відзначити:

- покращує роботу кишечника за рахунок пектинів в своєму складі;

- знижує рівень холестерину;

- насичує кров калієм і піклується про серце;

- має сечогінний ефект;

- вміщує в собі фолієву кислоту, що бере участь в синтезі кров'яних клітин;

- бореться з бактеріями за рахунок антисептичної властивості, що забезпечується арбутина.

Кому не можна їсти груші і чому?

У м'якоті груш є мікроскопічні кам'янисті клітини, які при попаданні в шлунок можуть роздратувати слизову і викликати больовий ефект, а також послаблення стільця. Власне тому гастроентерологи не рекомендують хворим з гастритом, колітом і виразкою шлунка налягати на груші, особливо в період загострення захворювання. З тієї ж причини медики не радять їсти груші тим, хто страждає від синдрому роздратованого кишечника.

Діабетикам забороняється вживання груш як свіжих, так і сушених, тому що вони містять багато фруктози. Якщо і є груші, то тільки проконсультувавшись з лікарем і вибравши кисло-солодкий сорт, в якому фруктози менше. Перш ніж накидатися на солодкі і стиглі груші, переконайтеся, що вам можна їх їсти, інакше через пару годин ви відчуєте біль в животі та інші неприємні симптоми нетравлення.

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Груша.

Автор:

Телеграф
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