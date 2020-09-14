Підсилюють спалювання жиру і допомагають схуднути: "правильна" їжа для контролю ваги

Тим, хто прагне схуднути, фахівці радять періодично вживати ці п'ять продуктів, що підсилюють процеси спалювання жиру, одночасно підтримуючи здоров'я.

Апельсини. Вітамін С допомагає при окисленні жирів, що покращує травні функції, сприяє активному метаболізму, полегшуючи схуднення і контроль ваги. Крім того, вітамін С - один з кращих харчових компонентів, що підтримують діяльність імунної системи (це важливо для гарного обміну речовин).

Мигдаль. Дуже корисний в справі контролю ваги і запобігання набору зайвих кілограмів. Його жиросжигающие властивості забезпечуються поєднанням білка, антиоксидантів і клітковини - всі ці компоненти мають доведеною здатністю впливати на схуднення.

Вівсянка. Каша з цілісних зерен вівса, насичена харчовими волокнами, затримується в шлунку довше іншої їжі, що дозволяє тривалий час не відчувати голоду, в результаті - менше їсти, скоротити споживання калорій за день.

Продукти з кальцієм. Мінерал бере участь в термогенезом - процесі вироблення тепла в організмі, при якому задіюється жирова тканина. Крім того, кальцій ефективно підтримує здоров'я кісток і м'язів, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Авокадо. Розумне вживання здорових жирів ефективно пригнічує голод і сприяє контролю ваги, а також схудненню, констатують фахівці. Саме таким типом жиру має авокадо. Його вживання допомагає підтримувати в організмі високий рівень гормону ситості лептину. В результаті у людини надовго зберігається відчуття насичення і небажання є, що сприяє схудненню.