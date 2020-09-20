"Хірург без ножа": корисні властивості подорожника

Листя подорожника має протизапальну, антисептичну та кровоспинну засобом.

Зелені листочки подорожника першими пробиваються крізь холодну землю навесні. А восени ми можемо бачити їх цілком живими і яскравими аж до випадання снігу.

Це широко поширена рослина Середньої смуги застосовується в багатьох областях людської діяльності від кулінарії до домашньої косметології. За допомогою подорожника лікують ряд захворювань, що може служити поясненням його народному назвою - "Хірург без ножа".

Перш за все, листя подорожника містять природні антисептики. Це дозволяє включати їх до складу примочок на рани, гнійники, фурункули. У народі кажуть, що якщо прикласти листочок подорожника до свіжої ранці, вона затягнеться швидше, ніж без обробки. Сприяє цьому і зручна «форма» цього природного пластиру - завжди можна розламати листок навпіл і акуратно очистити від прозорої шкірки. Подорожник володіє хорошими ранозагоювальні властивості, завдяки високому вмісту вітаміну U.

Але цим його користь не вичерпується. Рослина є гарним антиоксидантом, містить багато вітаміну С, а також глікозидів. Часто кашку подорожника додають в живильні і зволожуючі маски, наприклад, з огірка або полуниці. На 200 г огірка або полуниці беруть приблизно 100 г розтертих в кашку листя подорожника.

Лосьйони-настоянки подорожника на спирту (приблизно 400 г листя на 500 мл горілки, перед вживанням розбавити водою в 2 рази) дозволяють очистити шкіру, зняти запальні процеси. Їх використовують, якщо є схильність до жирності, акне і прищів. Відвар листя подорожника застосовується для ванночок при пітливості ніг. Для приготування відвару 400 г рослинної сировини заливають окропом, приблизно 1 л і залишають на 2-3 години настоятися в каструлі під рушником.

Подорожникова лід, тобто заморожений у вигляді крижаних кубиків звичайний відвар подорожника, використовують для швидкого зняття набряклості з зони навколо очей, для освіження шкіри будь-якого типу. Слід протирати очищене обличчя кубиком подорожникова льоду, трохи масажуючи шкіру круговими рухами за годинниковою стрілкою. Подорожник входить до складу природного кошти від запаху поту. Пахвові западини в деяких джерелах по «домашній косметології» рекомендують протирати спиртовою настоянкою меліси лимонної, подорожника, і хвої, змішаних в пропорції 1 до 1.

Крім того, відвар використовують для посилення імунітету людини при ГРВІ. Часто змішують листя подорожника з квітами липи і плодами шипшини в пропорції 1 до 1, щоб отримати гарячий напій, що підсилює імунітет людини, і дозволяє позбутися від застуди швидше.