Тренування, які сповільнять старіння і зміцнять організм

Заняття спортом важливі для здоров'я організму. Ці знайомі всім вправи не тільки зміцнять ваш імунітет, але і зможуть істотно уповільнити старіння організму на довгі роки.

Якщо виконувати перераховані внизу види тренувань регулярно, то сміливо можна очікувати поліпшення здатності клітин переробляти кисень в енергію.

Ходьба

Ходьба позитивно позначається на організмі людини. Проста прогулянка здатна уповільнити вікове зменшення кількість клітин гіпокампу - мозкової структури, відповідальної за пам'ять і емоції людини.

Біг

Біг пов'язаний з меншим відсотком випадків смерті через серцево-судинної патології, наприклад, через інсульт або інфаркту. Крім того, такий тип навантаження пов'язують з меншим ризиком смерті від раку, неврологічних захворювань, інфекцій і іншого.

Плавання

У процесі плавання активізується робота всіх систем організму. Шкіра омолоджується, а внутрішні органи отримують незаперечну користь. Плавання підійде і для тих, хто не займається активним спортом.

Стрибки

Будь-які вправи, де присутні стрибки, благотворно впливають на теломери людини, допомагають клітинам боротися з віковими змінами. Досить стрибати через скакалку або без неї не менше 5 хвилин щодня.