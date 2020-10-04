Як розпізнати психічне захворювання: названі основні симптоми

У той час як більшість літніх людей мають гарне психічне здоров'я, багато людей похилого віку піддаються ризику розвитку психічних, неврологічних розладів або проблем, обумовлених вживанням психоактивних речовин. Уляна Супрун акцентує увагу на проблемах ментального здоров'я у літніх людей.

На своїй офіційній сторінці в Facebook Уляна Супрун нагадала про те, що за даними ВООЗ кожна п'ята людина старше 60 років стикається з психічними чи неврологічними розладами. Люди старшого віку можуть відчувати психологічні проблеми, пов'язані зі зниженням рухливості, хронічними болями, слабкістю. Крім того, вони частіше стикаються з такими випадками, як важка втрата або зниження соціального статусу після виходу на пенсію.

Супрун підкреслює, що з віком людина все менше звертається за медичною допомогою, особливо коли мова йде про ментальному здоров'ї. Прийшовши до лікаря, пацієнт найімовірніше буде розповідати про свої фізичні проблеми, ніж про симптоми, пов'язані з ментальним здоров'ям.

"Частково це пов'язано зі стигмою, проте ще один важливий фактор - низька поінформованість про ментальне здоров'я. Хтось просто не помічає проблем або не може пояснити, що він або вона відчуває", - пише Уляна Супрун.

Люди похилого віку, які мають ментальні проблеми зі здоров'ям, можуть ігнорувати наявні порушення, або не усвідомлювати їх, тому дуже важливо бути уважним до своїх близьких. Супрун навела кілька факторів, які можуть вказувати на проблеми ментального здоров'я людей поважного віку:

Помітна зміна апетиту, рівня енергії і / або настрою;

Почуття емоційного зневіри або труднощі з переживанням позитивних емоцій;

Проблеми зі сном, або труднощі з засинанням;

Постійні думки про безнадійність, смуток або думки про самогубство;

Почуття роздратування, занепокоєння або проблеми з концентрацією;

Підвищене почуття стресу або занепокоєння;

Короткочасна / недавня втрата пам'яті і інші маркери, які не варто залишати без уваги.

Супрун радить не соромитися звертатися за допомогою, якщо ваша близька людина переживає будь-які з перерахованих вище симптомів.