Як розпізнати психічне захворювання: названі основні симптоми

На своїй офіційній сторінці в Facebook Уляна Супрун нагадала про те, що за даними ВООЗ кожна п'ята людина старше 60 років стикається з психічними чи неврологічними розладами. Люди старшого віку можуть відчувати психологічні проблеми, пов'язані зі зниженням рухливості, хронічними болями, слабкістю. Крім того, вони частіше стикаються з такими випадками, як важка втрата або зниження соціального статусу після виходу на пенсію.
Супрун підкреслює, що з віком людина все менше звертається за медичною допомогою, особливо коли мова йде про ментальному здоров'ї. Прийшовши до лікаря, пацієнт найімовірніше буде розповідати про свої фізичні проблеми, ніж про симптоми, пов'язані з ментальним здоров'ям.
"Частково це пов'язано зі стигмою, проте ще один важливий фактор - низька поінформованість про ментальне здоров'я. Хтось просто не помічає проблем або не може пояснити, що він або вона відчуває", - пише Уляна Супрун.
Люди похилого віку, які мають ментальні проблеми зі здоров'ям, можуть ігнорувати наявні порушення, або не усвідомлювати їх, тому дуже важливо бути уважним до своїх близьких. Супрун навела кілька факторів, які можуть вказувати на проблеми ментального здоров'я людей поважного віку:
Супрун радить не соромитися звертатися за допомогою, якщо ваша близька людина переживає будь-які з перерахованих вище симптомів.