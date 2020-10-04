Скачать
Неділя, 04.10.2020
В Україні з'явилося ще понад 4 тисячі хворих на коронавірус, померли 44 людини
В Україні з'явилося ще понад 4 тисячі хворих на коронавірус, померли 44 людини
Повітряна тривога в Степанакерті і нові обстріли: що відбувається в Нагірному Карабасі 4 жовтня
Повітряна тривога в Степанакерті і нові обстріли: що відбувається в Нагірному Карабасі 4 жовтня
Бій року: парад нокдаунів і найяскравіший нокаут Сепеда - Баранчик (Відео)
Бій року: парад нокдаунів і найяскравіший нокаут Сепеда - Баранчик (Відео)
Оля Полякова в розпал епідемії коронавірусу дала концерт для вчителів в Харкові (фото, відео)
Оля Полякова в розпал епідемії коронавірусу дала концерт для вчителів в Харкові (фото, відео)

Як розпізнати психічне захворювання: названі основні симптоми

Як розпізнати психічне захворювання: названі основні симптоми
13:30 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
У той час як більшість літніх людей мають гарне психічне здоров'я, багато людей похилого віку піддаються ризику розвитку психічних, неврологічних розладів або проблем, обумовлених вживанням психоактивних речовин. Уляна Супрун акцентує увагу на проблемах ментального здоров'я у літніх людей.

На своїй офіційній сторінці в Facebook Уляна Супрун нагадала про те, що за даними ВООЗ кожна п'ята людина старше 60 років стикається з психічними чи неврологічними розладами. Люди старшого віку можуть відчувати психологічні проблеми, пов'язані зі зниженням рухливості, хронічними болями, слабкістю. Крім того, вони частіше стикаються з такими випадками, як важка втрата або зниження соціального статусу після виходу на пенсію.

Супрун підкреслює, що з віком людина все менше звертається за медичною допомогою, особливо коли мова йде про ментальному здоров'ї. Прийшовши до лікаря, пацієнт найімовірніше буде розповідати про свої фізичні проблеми, ніж про симптоми, пов'язані з ментальним здоров'ям.

"Частково це пов'язано зі стигмою, проте ще один важливий фактор - низька поінформованість про ментальне здоров'я. Хтось просто не помічає проблем або не може пояснити, що він або вона відчуває", - пише Уляна Супрун.

Люди похилого віку, які мають ментальні проблеми зі здоров'ям, можуть ігнорувати наявні порушення, або не усвідомлювати їх, тому дуже важливо бути уважним до своїх близьких. Супрун навела кілька факторів, які можуть вказувати на проблеми ментального здоров'я людей поважного віку:

  • Помітна зміна апетиту, рівня енергії і / або настрою;
  • Почуття емоційного зневіри або труднощі з переживанням позитивних емоцій;
  • Проблеми зі сном, або труднощі з засинанням;
  • Постійні думки про безнадійність, смуток або думки про самогубство;
  • Почуття роздратування, занепокоєння або проблеми з концентрацією;
  • Підвищене почуття стресу або занепокоєння;
  • Короткочасна / недавня втрата пам'яті і інші маркери, які не варто залишати без уваги.

Супрун радить не соромитися звертатися за допомогою, якщо ваша близька людина переживає будь-які з перерахованих вище симптомів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Психика, Ульяна Супрун, Захворюваня, Психічні проблеми.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перебрали з алкоголем: ефективні способи позбутися від похмілля
02 Єрмак розповів, чи призначать його кума Тищенка в ТКГ
03 Оля Полякова в розпал епідемії коронавірусу дала концерт для вчителів в Харкові (фото, відео)
04 Адепти "русского мира" пересварилися через заклик до росіян їхати воювати за Нагірний Карабах
05 День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Циклон Brigitte нам не страшний: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на початку тижня
Циклон Brigitte нам не страшний: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на початку тижня
Водомети, автозаки і затримання: в Мінську проходить Марш визволення політв'язнів (фото, відео)
Водомети, автозаки і затримання: в Мінську проходить Марш визволення політв'язнів (фото, відео)
Екологічна катастрофа на Камчатці: що не так з версією про витік нафти в Тихому океані
Екологічна катастрофа на Камчатці: що не так з версією про витік нафти в Тихому океані
День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом
День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся