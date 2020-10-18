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Як зрозуміти, що у вас емоційне вигорання: озвучені головні ознаки

Як зрозуміти, що у вас емоційне вигорання: озвучені головні ознаки
Оновлено 13:00 Сьогодні Телеграф Фото: Pixabay
Коли звичні робочі завдання здаються нестерпними і колеги вас дратують, коли відчуття бадьорості не настає навіть у вихідні хочеться дистанціюватися - це може свідчити про те, що ви вигораєте.

Про фактори і симптомах вигоряння розповіла у себе на сторінці в Facebook Уляна Супрун.

Це синдром, який виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці, з яким людина не може ефективно впоратися.

Вигоряння можуть викликати ряд факторів, пов'язаних з роботою:

  • Неможливість впливати на процеси, що стосуються вашої роботи;
  • Відчуття ізольованості в колективі;
  • Незрозумілі і нечіткі робочі вимоги / очікування;
  • Незручні робочі умови (колеги відволікають, а керівництво втручається в роботу в дрібних питаннях);
  • Відсутність балансу між роботою та особистим життям.

Додайте до цього постійну роботу в неробочий час, надмірне навантаження, "нездоровий" трудоголізм і прагнення бути залученим в усі процеси, а також монотонність роботи і відсутність помітних її результатів.

Основними симптомами вигоряння є:

  • Сильне відчуття виснаження
  • Відчуження від роботи, негативний або цинічне ставлення до роботи або колег
  • Знижена професійна ефективність і психологічний дистанціювання від професійних обов'язків.

Такий стан може супроводжуватися проблемами зі сном і харчовою поведінкою, сильним зниженням концентрації, труднощами в спілкуванні з іншими. Серйозними наслідками може бути порушення роботи імунітету, як наслідок вразливість до інфекцій, і навіть вище ризик появи серцево-судинних хвороб і депресії.

Синдром вигоряння залишає людину виснаженою фізично і емоційно, позбавленої мотивації, з почуттям порожнечі і відсутності сил робити речі, які колись приносили задоволення. У такі моменти може хотітися внести дуже радикальних змін у своєму житті.

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Ульяна Супрун, Вигорання.

Автор:

Телеграф
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