Як зрозуміти, що у вас емоційне вигорання: озвучені головні ознаки

Про фактори і симптомах вигоряння розповіла у себе на сторінці в Facebook Уляна Супрун.
Це синдром, який виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці, з яким людина не може ефективно впоратися.
Вигоряння можуть викликати ряд факторів, пов'язаних з роботою:
Додайте до цього постійну роботу в неробочий час, надмірне навантаження, "нездоровий" трудоголізм і прагнення бути залученим в усі процеси, а також монотонність роботи і відсутність помітних її результатів.
Основними симптомами вигоряння є:
Такий стан може супроводжуватися проблемами зі сном і харчовою поведінкою, сильним зниженням концентрації, труднощами в спілкуванні з іншими. Серйозними наслідками може бути порушення роботи імунітету, як наслідок вразливість до інфекцій, і навіть вище ризик появи серцево-судинних хвороб і депресії.
Синдром вигоряння залишає людину виснаженою фізично і емоційно, позбавленої мотивації, з почуттям порожнечі і відсутності сил робити речі, які колись приносили задоволення. У такі моменти може хотітися внести дуже радикальних змін у своєму житті.