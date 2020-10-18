Як зрозуміти, що у вас емоційне вигорання: озвучені головні ознаки

Коли звичні робочі завдання здаються нестерпними і колеги вас дратують, коли відчуття бадьорості не настає навіть у вихідні хочеться дистанціюватися - це може свідчити про те, що ви вигораєте.

Про фактори і симптомах вигоряння розповіла у себе на сторінці в Facebook Уляна Супрун.

Це синдром, який виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці, з яким людина не може ефективно впоратися.

Вигоряння можуть викликати ряд факторів, пов'язаних з роботою:

Неможливість впливати на процеси, що стосуються вашої роботи;

Відчуття ізольованості в колективі;

Незрозумілі і нечіткі робочі вимоги / очікування;

Незручні робочі умови (колеги відволікають, а керівництво втручається в роботу в дрібних питаннях);

Відсутність балансу між роботою та особистим життям.

Додайте до цього постійну роботу в неробочий час, надмірне навантаження, "нездоровий" трудоголізм і прагнення бути залученим в усі процеси, а також монотонність роботи і відсутність помітних її результатів.

Основними симптомами вигоряння є:

Сильне відчуття виснаження

Відчуження від роботи, негативний або цинічне ставлення до роботи або колег

Знижена професійна ефективність і психологічний дистанціювання від професійних обов'язків.

Такий стан може супроводжуватися проблемами зі сном і харчовою поведінкою, сильним зниженням концентрації, труднощами в спілкуванні з іншими. Серйозними наслідками може бути порушення роботи імунітету, як наслідок вразливість до інфекцій, і навіть вище ризик появи серцево-судинних хвороб і депресії.

Синдром вигоряння залишає людину виснаженою фізично і емоційно, позбавленої мотивації, з почуттям порожнечі і відсутності сил робити речі, які колись приносили задоволення. У такі моменти може хотітися внести дуже радикальних змін у своєму житті.