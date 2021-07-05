Сонцезахисний крем, прикрита голова і правильний час: правила безпечної засмаги

Літо, пляж, сонце - це чи не ідеальний час для прийняття сонячних ванн і можливості отримати гарну засмагу. Варто відзначити, що під дією сонячних променів людина не тільки загоряє, а й позбавляється від втоми та перевтоми.

Але, якщо засмагати неправильно, то можна отримати проблеми зі здоров'ям. "Телеграф" розповідає, як же правильно засмагати на сонці, щоб уникнути опіків.

Найважливіше - це знати час, коли можна перебувати під сонячними променями. Найбільш вдалий час - це з 8:00 до 11:00 і після 16:00. Також, під час загоряння, варто користуватися сонцезахисним кремом, захищати голову та очі, частіше перевертатися і зволожувати шкіру.

Правила красивої та здорової засмаги: