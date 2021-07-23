"Убив моє життя": жінка страждає від COVID-19 через 16 місяців після одужання

Водій маршрутного «таксі» Джулі Ламрок, яка заразилися COVID-19 від пасажира злощасного круїзного лайнера Ruby Princess в Австралії, є однією з тих 5% людей, які після хвороби не можуть повністю оговтатися від вірусу. Про це повідомляє MailOnline.

Жінка захворіла ще в березні минулого року, але до цього часу страждає від сильного болю в м'язах, запаморочення, «мозкового туману», хронічної втоми, втрати апетиту. Джулі не може пересуватися самостійно і каже, що COVID-19 перетворив її життя на пекло.

«Раніше я завжди була активною людиною. А зараз я не можу йти далі свого будинку: мої ноги горять. Я йду, як по розпеченому камінні. Не можу повернутися на бік, щоб нормально спати. Я не можу пересуватися сходами! Мені доводиться лазити», - зізналася бідна жінка.

Одночасно з фізичним болем серйозно знизилися когнітивні можливості Джулі. Якщо раніше вона мала блискучу пам'ять, то зараз абсолютно все забуває. Каже, що їй важко сконцентруватися, є проблеми з письмом і орфографією. Жінка боїться, що буде терпіти побічні ефекти вірусу до кінця життя.

Лікарі не знають, коли життя Джулі Ламрок нормалізується. Вона є однією з 5% людей, які не повністю одужали від вірусу, страждаючи "довгим ковідом". Йдеться про довготривалі наслідки, коли симптоми тривають більше 12 тижнів після зараження.

Ці симптоми включають втому, задишку, біль у грудях, «туман головного мозку», безсоння, болі в суглобах, шум у вухах, діарею, головний біль, зміни нюху і смаку, а також висипання на тілі.

«Крім того, деякі люди проявляють ознаки когнітивних порушень навіть через чотири місяці після перенесеної хвороби. Зокрема, це проблеми з пам'яттю, концентрацією уваги і читанням книг, переглядом телебачення», - кажуть лікарі.

За підрахунками вчених, від 10 до 30 відсотків хворих на коронавірус будуть мати справу з тривалими симптомами.

Варто зауважити, що на борту круїзного лайнера Ruby Princess, де в березні 2020 року стався спалах Covid, знаходилися 2700 пасажирів і 1100 членів екіпажу. Під час подорожі у 13 осіб виявили вірус і цих людей госпіталізували після того, як судно причалило в порту Сіднею. Але більшість інфікованих виявилося серед тих, хто встиг покинути лайнер і відправився додому.