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Сезон "тихого полювання" без наслідків: поради, що не отруїтися лісовими грибами

Сезон "тихого полювання" без наслідків: поради, що не отруїтися лісовими грибами
03:34 Сьогодні Телеграф

Незабаром в Україні розпочнеться сезон збору лісових грибів і автоматично підвищується ризик отруєння "дарами лісу". Однак дотримання ряду простих заходів дозволить значно знизити можливість отруєння себе і близьких.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я України на своїй Facebook-сторінці.

Як правило, відзначають в міністерстві, отруєння виникають через неправильне визначення "їстівний -неїстівний " гриб. Не варто забувати, що в Україні неїстівних грибів в чотири рази більше, ніж тих, які можна вживати в їжу.

"Єдиного правила, яке б допомогло на 100% безпечно розрізняти їстівні гриби, немає", - підкреслюють у МОЗ і додають, що найнадійніший спосіб повністю убезпечити себе - взагалі відмовитися від вживання грибів, вирощених непромисловим способом.

Дикі гриби не можна вживати маленьким дітям, літнім людям, вагітним і годуючим грудьми.

МОЗ також нагадує, що отруїтися грибами можна через неправильне приготування або вживання грибів в сирому вигляді. Це відбувається через накопичення в перестиглих чи несвіжих грибах певних токсинів, а так причиною інтоксикації можуть бути паразити, що живуть на тілі гриба.

Особливо варто запам'ятати, що ні приготування, ні очищення гриба не вбереже вас від отруєнь, так як токсини не використовується і.

У цьому контексті в міністерстві відзначають, що симптоми інтоксикації можуть початися як і через пару годин, так і через 20 хвилин.

Основні скарги при отруєнні грибами: різкий біль в животі, діарея, блювання, виділення великої кількості слини, а також порушення свідомості і зору, враховуючи галюцинації, є ймовірність появи судом.

Якщо ви помітили у себе схожі симптоми, потрібно робити наступні дії:

  • Дзвонити 103, для виклику бригади швидкої допомоги;
  • Спробувати викликати у себе блювоту, для виведення частини токсинів;
  • Промити шлунок за допомогою великої кількості теплої води, це так само допоможе вивести частину токсинів, які ще не встигли потрапити в кровотік і рознестися по всьому тілу;
  • Контролювати рівень зневоднення. Пити розчин води, солі і цукру для відновлення водно-сольового балансу, який порушується в слідстві посиленою втрати води (діарея, блювота);
  • Випити сорбенти. Найвідоміший сорбент, який є в будь-який аптечці - активоване вугілля.

Попереджають медики і про те, що після виявлення симптомів отруєння, не можна вживати молочні продукти і алкоголь, так як це посилює потрапляння токсинів в кров.

Рекомендується також не викидати залишки грибів, якими отруїлися: їх наявність дозволить прискорити лабораторну діагностику отруєння і коректне призначення лікування.

Раніше "Телеграф" розповідав про домашні засоби, які допоможуть при харчовому отруєнні.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 42

Все по темі:

МОЗ, Симптомі, Отруєння, Дії, Гриби, Перша допомога.
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