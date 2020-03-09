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Що потрібно робити, щоб волосся було довше чистим

Що потрібно робити, щоб волосся було довше чистим
14:41 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:У догляді за волоссям треба дещо змінити.

Щоб ваше волосся довше мало чистий і свіжий вигляд, треба дещо змінити у догляді за ним.

Використовуйте безсульфатний шампунь

Так, зазвичай, він погано піниться, але в цьому і сенс. Власницям жирного волосся періодично потрібно додавати до своєї б'юті-рутини такий догляд, щоб у шкіри голови змінилися налаштування і вона почала виділяти менше жиру. Таких засобів на ринку не так вже й багато — на упаковці у більшості випадків написано, що засіб не містить сульфатів або "безсульфатний шампунь".

Обполіскуйте волосся оцтом

Після того як використаєте бальзам або маску, обполосніть волосся розчином оцту. Це допоможе відновити природний рівень pH шкіри голови. Крім того, оцет не лише зменшить жирність волосся, а ще додасть йому блиск і м'якість.

Використовуйте сухий шампунь

Якщо ви миєте голову щодня, спробуйте пропустити щоденне миття. Це може здатися нелогічним, але чим менше ви миєте голову, тим краще. Шкірний жир необхідний для того, щоб шкіра не пересихала, волосяні фолікули не ставали тоншими і волосся не випадало. Якщо ви миєте голову занадто часто, ви позбавляєте шкіру природного захисту — і вона виробляє більше жиру. Щоб якось перечекати цей період, використовуйте сухий шампунь (але не частіше, ніж 1-2 рази на тиждень).

Уникайте гладких укладань

Так-так, відкладіть подалі свою праску (або використовуйте її для створення кучерів). На прямому волоссі шкірний жир набагато швидше поширюється на усю його довжину. Можливо, ви помічали, що, коли робите кучері, пасма довше зберігаються чистими. Тому у власниць волосся з такою природною структурою рідше виникає необхідність його мити.

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