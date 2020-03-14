Як ще можна використовувати гігієнічну помаду

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А скільки способів використання звичайної помади знаєте ви?

Якщо заїла блискавка

Якщо на курточці почала заїдати металева блискавка, змастіть її помадою. В результаті вона стане набагато простіше відкриватися, інформує Ukr.Media.

Для догляду за нігтями

Всі ми прекрасно знаємо, що кутикулу необхідно регулярно змащувати олією, але якщо під рукою її не виявилося — не біда! Її чудово замінить гігієнічна помада.

Під час депіляції

Порізалися під час гоління? Гігієнічна помада швидко зупинить кровотечу.

Зняти кільце

Якщо у вас набрякли руки і ви не можете зняти кільце з пальця, змастіть шкіру гігієнічною помадою.

Від мозолів

Щоб не натерти ноги новими туфлями, змастіть п'яти і пальці ніг помадою. Це дуже ефективний засіб!

Захистити собачі лапи від тріщин

Взимку у собак часто виникають тріщини на лапках. Щоб запобігти це, помастіть лапки перед виходом на вулицю гігієнічною помадою, і тоді собаці буде набагато легше.

Під час фарбування волосся

Перед тим як фарбувати волосся, змастіть шкіру по лінії росту волосся помадою. Вона не дасть фарбі вбратися в шкіру.