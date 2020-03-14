Як ще можна використовувати гігієнічну помаду

А скільки способів використання звичайної помади знаєте ви?
Якщо заїла блискавка
Якщо на курточці почала заїдати металева блискавка, змастіть її помадою. В результаті вона стане набагато простіше відкриватися, інформує Ukr.Media.
Для догляду за нігтями
Всі ми прекрасно знаємо, що кутикулу необхідно регулярно змащувати олією, але якщо під рукою її не виявилося — не біда! Її чудово замінить гігієнічна помада.
Під час депіляції
Порізалися під час гоління? Гігієнічна помада швидко зупинить кровотечу.
Зняти кільце
Якщо у вас набрякли руки і ви не можете зняти кільце з пальця, змастіть шкіру гігієнічною помадою.
Від мозолів
Щоб не натерти ноги новими туфлями, змастіть п'яти і пальці ніг помадою. Це дуже ефективний засіб!
Захистити собачі лапи від тріщин
Взимку у собак часто виникають тріщини на лапках. Щоб запобігти це, помастіть лапки перед виходом на вулицю гігієнічною помадою, і тоді собаці буде набагато легше.
Під час фарбування волосся
Перед тим як фарбувати волосся, змастіть шкіру по лінії росту волосся помадою. Вона не дасть фарбі вбратися в шкіру.