Поради, що робити щоб чоловік не хотів вас покидати

Новини шоу бізнесу:Щоб чоловік не пішов від жінки, їй доведеться дещо зробити для цього.

Час ваших романтичних побачень та зустрічей закінчився, і почалося звичайне повсякденне життя. Все виглядає так, немов ви одне одного добре знаєте і більше нічого не загрожує вашим відносинам. Але насправді у хлопців часто починається усвідомлення свого нового становища, і це провокує паніку. Щоб ваш партнер не розчарувався і не почав шукати причини для розставання, вам необхідно бути підготованою. Поради досвідчених експертів допоможуть акцентувати увагу на важливих моментах і запобігти негативним змінам.

Примусьте хлопця розкритися

З дитинства хлопців вчили приховувати свої емоції, оскільки чоловік повинен бути стриманим. Ось і зараз, перебуваючи поруч з вами, хлопець все ж таки сумнівається у своєму виборі. Ви не бачите його щирості, він про щось мовчить і щось приховує. Спробуйте зробити так, щоб спровокувати щире зізнання партнера. Нехай він не боїться того, що ви сприймете його побоювання або сумніви неадекватно. Лише взаєморозуміння може гарантувати вам гармонію.

Не приховуйте свої почуття

Те ж саме можна порекомендувати і вам. Не бійтеся здатися слабкою і беззахисною. Не намагайтеся приховувати свої сльози, якщо для них є вагома причина. Якщо ви будете щирою, ваш хлопець обов'язково це оцінить і з задоволенням прийде вам на допомогу. Чоловікам подобається бути корисними, особливо для своїх гарних половинок.

Примусьте його почуватися особливим

Мова йде не про те, щоб хвалити свого обранця без причини. Сенс у тому, щоб цінувати і заохочувати усі його намагання і досягнення. Якщо ви бачите, як чоловік намагається змінитися у кращий бік, зробити вам приємне або робить кроки для поліпшення ситуації, ви обов'язково маєте його в цьому підтримати. Це стосується не лише підтримки, але й похвали. Хлопці полюбляють, коли їх цінують і хвалять, це додає їм сил та є мотивацією для подальших звершень.

Озвучуйте свої почуття

Ви впевнені в тому, що вам неймовірно пощастило з партнером. Для вас він найрозумніший, найдобріший і найгарніший, і ви бачите його саме таким. Розкажіть про те, ким для вас є обранець. Напевно, хлопець і сам знає про свої переваги, але від вас йому це буде дуже приємно чути. Якщо ви не розповісте про те, що відчуваєте до нього, це може вам коштувати родинного щастя. Деякі чоловіки не вміють читати між рядків і йдуть до тих жінок, які вміють їм донести все буквально.

Зробіть відносини живими

Нікому не подобається рутина, ані на роботі, ані в особистому житті. Якщо раніше ви прагнули одне до одного, щойно звільнитеся хоч на хвилину, то сьогодні ви можете годинами сидіти в одній квартирі і навіть не спілкуватися. У жодному разі не припускайтеся цієї помилки. Ви повинні вигадувати плани на вихідні, на відпустку і на кожен наступний день. Якщо вам щодня буде цікаво одне з одним, це позитивно позначиться на подальшому житті.

Ставтеся до нього з належною увагою

Хлопець цілий день зайнятий на роботі, а після повернення додому не відчуває належної уваги з вашого боку? Це терміново потрібно припинити. Ніхто не сперечається з тим, що жінкам сьогодні також доводиться працювати, вести господарство і займатися безліччю різних справ. Але це не звільняє представниць прекрасної статі від того, щоб бути берегинею вогнища. Якщо хочете, щоб ваш чоловік поспішав додому, намагайтеся чекати на нього з нетерпінням (так, щоб він це відчув). Вислухайте новини про те, що було на роботі, нагодуйте, приділіть увагу.

Будьте активною слухачкою

Вміння слухати зараз є величезним досягненням. Багато людей не можуть просто сидіти і слухати розповіді свого партнера. У гру вступають ґаджети, які часто займають весь простір. Але якщо ви хочете, щоб ваш чоловік нікуди не захотів від вас йти, постарайтеся бути до нього гранично уважною. Спілкуватися з подругами або подорожувати просторами інтернету можна й на самоті. А щойно хлопець з'явиться на порозі і захоче вам щось розповісти, треба залишити всі справи і перетворитися на найпильнішу співрозмовницю.

Майте власну точку зору

Обов'язково дотримуйтеся своїх принципів і не погоджуйтеся з тим, що їм не до вподоби. Якщо ви у всьому слухатимете свого чоловіка і житимете за його вказівкою, це виглядатиме для нього вкрай дратівливо. Спочатку хлопець радітиме таким легким відносинам, у яких лише він усе знає і розуміє, а ви з усім погоджуєтеся. Але незабаром ця інфантильність йому набридне. Чоловіки полюбляють піклуватися про жінок, але при цьому хочуть бачити поруч повноцінного партнера. Тому вгадуйте оптимальну межу і ніколи за неї не виходьте.

Доторкніться до його світу

Деякі партнери живуть у своїх світах і зовсім не зіштовхуються одне з одним стосовно інтересів. Це є дуже небезпечною ситуацією, оскільки така байдужість до життя обранця неминуче призведе до розставання. Намагайтеся проявляти щиру зацікавленість до того, чим займається і що полюбляє ваш коханий. Лише опинившись "на одній хвилі", ви можете відчути повноцінне партнерство. Будьте допитливою, не нехтуйте, як мінімум, поверхневою інформацією про те, що цікавить вашого коханого.

Не обмежуйте його свободу

Усі розуміють, що спільне життя передбачає наявність певних зобов'язань. Але не усі пам'ятають про те, що навіть у союзі у людей має бути свій власний простір. Тому не потрібно постійно контролювати свого чоловіка, вимагати від нього звіт і вказувати, що йому робити у ту чи іншу хвилину. Нехай він почувається вільним, лише так можна зберегти його кохання.

Будьте орієнтованою на родину

Ваш хлопець взагалі не планував починати сімейне життя доти, доки не зустрів вас. Тепер він на власні очі побачив плюси і мінуси такого життя та отримав деяке розчарування. Йому здавалося, що все і надалі буде так само весело, як це було у дні ваших побачень. Сьогодні з'явилися зобов'язання, почалася рутина, свята змінилися на будні. Трапляються випадки, коли чоловіки абсолютно не готові до серйозних стосунків. Але якщо ви вже разом, спробуйте змінити точку зору свого обранця. Допоможіть йому адаптуватися, не вимагайте занадто багато, не грайте роль мами, зробіть ваші відносини легкими.

Піклуйтеся про себе

Ви кохаєте свого партнера і намагаєтеся все для нього робити. При цьому ви забуваєте про власні інтереси і легко поступаєтеся йому навіть на шкоду своїм інтересам. Пам'ятайте про те, що ваш обранець кохатиме вас лише у тому випадку, якщо ви любитимете себе. Ця жертовність у такій ситуації є зайвою, оскільки вона, як мінімум, ставить людину у залежне становище. Ви поступаєтеся, а хлопець не може постійно приймати від вас "подарунки". Він почувається боржником, і це його пригнічує. У відносинах все має бути збалансованим, це стосується і кохання.

Станьте вільною

Трапляється, що люди змінюються після вступу у відносини. Якщо ви помітили, що життя з коханим почало вас пригнічувати, без жалю відмовтеся від цих відносин. Це може статися з багатьох причин. Але якщо ви не можете виправити ситуацію, не варто даремно втрачати час. Краще розлучитися і дати можливість собі та партнеру знайти дійсно найкращу людину.