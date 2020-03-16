Як заполучити жінку своєї мрії

Новини шоу бізнесу:Будь-який чоловік хоче мати біля себе жінку, яка буде гарною господинею та відмінною коханкою.

Але такі жінки завжди в дефіциті, тому кожному чоловіку потрібно знати, на які хитрощі потрібно піти, щоб завоювати серце красивої та розумної українки. В цьому невеликому тексті ми поговоримо про речі, які потрібно знати, якщо ти хочеш звабити жінку від якої в тебе паморочиться в голові. Не будемо гаяти часу, тому читаємо та занотовуємо.

Не будь мачо, будь собою

Дівчина хоче бачити біля себе чоловіка який не буде її боятися. Велика кількість чоловіків ведуть себе з дівчиною або дуже сором'язливо, або дуже імпульсивно. Кожен з цих видів поведінки має свої недоліки, які погано впливають на успішність чоловіка з жінками. Тому кожному чоловіку потрібно знати основне правило зваблення: Будь найкращою версією себе, але не намагайся грати чужі ролі. Жінки уміють бачити справжню сутність чоловічої душі. Тому даремно намагатися бути схожим на когось. Ваша сила в особистості і поведінці, яку ви показуєте жінці.

Україночки та сало

Українки люблять сало на тарілці, але не на тілі чоловіків. Кожна дівчина хоче бачити біля себе красивого чоловіка, який буде оберігати її від небезпеки та буде тішити її своїм виглядом. Тому чоловіку, який хоче зваблювати жінок потрібно зайнятись своїм тілом та слідкувати за тим, що він говорить. Для чоловіка важливо бути просто в формі. Не потрібні великі м'язи та рельєфний живіт, достатньо бути не занадто гладким та мати красиві вуса.

Не туди дивися!

Чоловіки занадто переймаються своїми думками та поведінкою. Вони не бачать того як жінка всім своїм тілом говорить, що вона цікавиться їм. Кожна жінка має в своєму арсеналі декілька ознак того, що чоловік їй подобається. Наприклад, вона буде знаходитися та говорити з цікавим чоловіком, як змога частіше. Також вона буде демонструвати різні несвідомі жести своїм тілом та поведінкою.

Ось декілька прикладів жестів, які ви можете помітити від жінки, яка бачить, що ви звернули на неї увагу і хоче показати свою зацікавленість вами:

Грає зі своїм волоссям, перекидаючі його з одного плеча на друге;

Поправляє зачіску, спідницю, сукню;

Випрямляє спину, декілька миттєвостей дивиться вам в очі;

Сміється над вашими жартами ( навіть, коли вони не дуже смішні);

Випадково (можливо не випадково) до вас доторкається;

Якщо дівчина вирішила піти з вами на побачення, то це говорить про те, що ви їй дуже сподобались. Тепер ваша головна ціль бути собою та не забігати наперед. Зваблення це тривалий процес, тому запасіться терпінням.

Будь приємним співрозмовником

Жінки кохають чоловіків, які можуть просту розмову перетворити на цікаве шоу. Вам вирішувати, як ви будете спокушати жінку. Ви можете говорити їй компліменти, жартувати, обговорювати різноманітні теми і так далі. Головне, що вам потрібно - це не бути сумним та нудним. Така поведінка швидко відіб'є в жінки інтерес до вашої персони. Також важливо демонструвати свої інтереси в житті та бути відкритим для спілкування.

Для того щоб мати успіх у наших жінок, потрібно бути незалежною особистістю та бути відкритим для спілкування. Також вам потрібно бути трішки симпатичніше за мавпочку та мати набір якісних компліментів, які розтоплять серце чарівної україночки.