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Жінки за знаком Зодіаку, від яких втече будь-який чоловік

Жінки за знаком Зодіаку, від яких втече будь-який чоловік
15:13 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Деякі представниці зодіакального кола володіють настільки важким характером, що жоден чоловік не здатний перебувати з ними довгий час.

Завдяки природній красі і чарівності жінки здатні буквально звести з розуму будь-якого чоловіка

Однак у деяких випадках зовнішня оболонка буває оманлива, і під нею представниці прекрасної статі приховують свої темні сторони. Кожному Знаку Зодіаку властиві певні риси характеру, поведінка, манера спілкування і навіть ставлення до оточуючих. Багато зодіакальних представників навчилися ретельно приховувати свої недоліки, тому з першого погляду складно зрозуміти, що являє з себе насправді. Експерти розкажуть, яких жінок не здатний витерпіти ні один чоловік.

Жінка-Козеріг

Жінки-Козероги — природжені кар'єристки. Як правило, любов і романтика не представляють для них особливої цінності, саме тому вони без особливих зусиль можуть знайти собі партнера, а незабаром так само легко з ним розлучитися. Чоловікам досить складно перебувати в тривалих відносинах з цим Знаком Зодіаку. Деякі представниці цього сузір'я є досить владними, педантичними і навіть егоїстичними особистостями. З-за цього чоловікам дуже складно потурати примхам коханої. Найчастіше у відносинах з Козерогом ініціатором розлучення є чоловік, і розрив не приносить йому зайвих переживань, а скоріше навпаки, дає відчуття свободи.

Жінка-Близнюки

З дванадцяти представників зодіакального кола Близнюки найбільше бояться втратити свободу. Звичайно, вони не прирікають себе на самотність, але і до серйозних стосунків не прагнуть. Представниці цього Знака Зодіаку представляють з себе життєрадісних, розумних і різнобічних жінок, що нерідко відразу ж викликає у чоловіків зацікавленість. Однак з часом їх починає бентежити, що кохана занадто часто затримується на роботі, вигадує будь-які відмовки, щоб відкласти зустріч, або ж зовсім не приходить ночувати. Любов до представниці цього Знака проходить дуже швидко, а ось страх зустріти таку ж жінку ще раз - залишиться надовго.

Що робить жінку незабутньою та не шаблонною

Жінка-Лев

Егоїстичні Левиці ніколи не дозволяють чоловікові бути головним у стосунках, і звичайно в них виходить придушити індивідуальність свого коханого. У перші хвилини знайомства чоловіки готові втратити дар мови від краси та унікального характеру Левиць, але чарівність пройде вже скоро. Представниця цього Знаку Зодіаку піде на будь-які хитрощі, щоб змусити коханого робити так, як вона захоче. Адже будь-яка Левиця — це королева, а ви — всього лише її підданий. Деякі чоловіки настільки вражені якостями своєї коханої, що не можуть відпустити її зі свого серця. Однак коли партнер зауважує, що його обраниця вже починає "перегинати палицю", стосунки припиняються.

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Характер, Чоловіки, Стосунки, Знаки Зодіаку, Жінка.
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