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7 романтичних вчинків чоловіка, які мають насторожити

7 романтичних вчинків чоловіка, які мають насторожити
19:32 Сьогодні Телеграф Gazeta.ua Фото: pinterest

Новини шоу бізнесу:Якщо помітите за обранцем одну з особливостей, задумайтеся, чи варто продовжувати стосунки.

Ці вчинки здаються зворушливими і ніби обіцяють довге і щасливе спільне життя, але за ними часто ховаються не найкращі наміри. 

1. Він занадто швидко придумав вам ласкаве прізвисько.

Якщо на другому побаченні чоловік називає вас "манюня" або "киця", це ознака, що він квапить розвиток відносин. Ніжні прізвиська можуть бути приємними, але з'являються з часом, як внутрішній жарт у пари з близькими відносинами

2. Він перестав спілкуватися з друзями, щоб бути з вами частіше.

Це може зачарувати, але нічим хорошим це не закінчиться. Інвестуючи у відносини час і сили, він буде вимагати того ж. Дружба потрібна для підтримки емоційно здорового стану, зациклюватися на єдиній людині — сумнівний вибір.

3. Він постійно пише, хоча знає, що ви зайняті.

Увага приємна всім, але якщо ви сказали, що працюєте або хочете поспілкуватися з подругою, а він продовжує писати і ображається, що ви не відповідаєте, це порушення особистих кордонів і неповага до ваших потреб.

4. Він заполонив вашими фотографіями соцмережі.

Спочатку це може здатися приємним. Але якщо ви разом недавно, чи дійсно ви хочете займати стільки місця в його житті? Що це говорить про партнера, якщо його соцмережі присвячені лише вашій парі, а захоплення, друзі і робота зникли звідти?

5. Він хоче швидше познайомитися з вашими батьками.

Якщо ви тільки почали зустрічатися, то наполегливе бажання познайомитися з вашою родиною може бути ознакою того, що чоловік занадто швидко і занадто глибоко поринув у ці відносини, хоча вони ще не встигли розвинутися до потрібної стадії. Для такої близькості теж потрібен час. Запитайте у нього, чим викликане таке бажання. Запропонуйте спочатку зосередитися на тому, щоб пізнати один одного, а потім знайомитися з батьками.

6. Він майже відразу запропонував з'їхатися.

Ви разом два місяці, а він вже знайшов для вас квартиру? Загальний побут — серйозний крок. Якщо партнер наполягає на переїзді, не встигнувши як слід дізнатися про вас, варто пригальмувати.

7. Він покликав вас у поїздку.

Перша подорож з партнером часто стає непростим випробуванням, і не варто погоджуватися, якщо ви були на кількох побаченнях. Проводити час разом з людиною, яку недостатньо добре знаєте, не зовсім безпечна ідея.

Які вчинки робить чоловік, коли він серйозно налаштований

"Тебе ніхто не любитиме, як я". Така фраза більше говорить про невпевненість того, хто її вимовляє, ніж про цінності того, кому вона адресована. Це спроба "поставити партнера на місце", змусити його підкорятися. Той, хто дійсно любить, не стане цим хвалитися.

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Романтика, Пари, Кохання, Стосунки, Вчинки.
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