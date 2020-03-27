10 цитат Сари Джесіки Паркер про стиль і щастя

Новини шоу бізнесу:У середу, 25 березня, актриса Сара Джесіка Паркер святкувала 55-річчя.

Сару Джесіку Паркер надійно асоціюють із її героїнею журналісткою Керрі Бредшоу із серіалу Секс і місто. В середині 2000-х її героїня стала рольовою моделлю для безлічі жінок у всьому світі. Крім того, її персонаж, а разом із ним і сама актриса, стали символом стрімкого Нью-Йорка, що виграє всіма кольорами веселки, ніколи не спить і не сумує.

У день народження актриси ми зібрали 10 життєствердних цитат актриси про кохання, моду, стиль і сімейне щастя.

"Час від часу дівчині доводиться балувати себе".

"Я кажу своїм друзям, що сімейне життя нудне, але ці слова лише для того, щоб дати одиноким людям відчувати себе краще".

"Я не вірю в електронну пошту. Я старомодна дівчина. Я вважаю за краще дзвонити і спілкуватися".

"Хіба, для того, щоб бути в парі, потрібно покласти свою особистість на полицю?".

"Якби у мене не було дітей, я б кожен вечір проводила в театрі або балеті".

"Коли я йду на прем'єру, мені подобається позичати у дизайнерів гарний одяг і взуття. Це як похід до бібліотеки: якщо ви повернете речі в хорошому стані, вам ще щось дадуть".

"Люди повинні одягатися так, як вони хочуть. Будь-які правила для віку або фігури дурниці".

"Слідуйте своїм інстинктам і не дозволяйте чужій думці про вас стати вашою власною думкою про себе".

"У мене фантастичний чоловік. Навіть через багато років після медового місяця, я все ще вважаю, що він найсмішніша, найдотепніша, найрозумніша людина, яку я будь-коли зустрічала".

"Людям здається, що я тусовщиця, але це не так - мені подобається сидіти вдома".