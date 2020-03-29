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Добірка ароматів в мініатюрах на весну

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Добірка ароматів в мініатюрах на весну
13:35 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Аромати в мініатюрах - оптимальний варіант для тих, хто хоче розширити свою парфумерну колекцію з мінімальними витратами.

У період самоізоляції важливо піднімати собі настрій, адже весна завжди була часом обновок і експериментів.

Аромат в мініатюрі може стати недорогим, але приємним придбанням для тих, хто хоче уникнути необдуманих покупок. А можливість замовити доставку з магазину дозволить не порушувати умов карантину, уберегти себе від непотрібних контактів і разом з тим отримати заряд позитивних емоцій.

Salvatore Ferragamo Signorina Eleganza

Верхні ноти: грейпфрут і груша

Ноти серця: османтус і мигдаль

Ноти бази: пачулі і шкіра

Salvatore Ferragamo Signorina Eleganza - незвичайний аромат, який викликає міцні асоціації з серйозною, впевненою в собі жінкою з особливою іскрою в очах. На старті оригінальний фруктовий шипр звучить терпким ароматом груші та пачулями.

Juliette Has A Gun Sunny Side Up

Верхні ноти: аміріс, жасмин і абсолют ванілі

Ноти серця: сандал, корінь ірису, жасмин і кокосове молоко

Ноти бази: амбретта і молекула iso e super

Juliette Has A Gun Sunny Side Up - безтурботний аромат для тих, хто хоче поставити весну на швидке перемотування. Сонячні ноти кокоса, ванілі і солодкуватого сандалу нагадують ароматний тандем засобів для засмаги і запаху нового дерев'яного шезлонга.

Mexx City Breeze For Her

Верхні ноти: груша і солодкий апельсин

Ноти серця: жасмин, квітка кактуса і півонія

Ноти бази: амбра, мускус і сандал

Легкий і простий аромат для тих, хто не любить парфумерних головоломок. Позитивна композиція відкривається соковитим апельсином, свіжістю півонії і холодком мускусу, які разом створюють аромат чистоти і комфорту.

Frederic Malle Lys Mediterranee

Верхні ноти: морська вода і імбир

Ноти серця: ангелика, апельсиновий колір, лотос і лілія

Ноти бази: ваніль і мускус

Приголомшливий лілієвий аромат, який викликає асоціації з безтурботною посмішкою і повним релаксом. Дует гучних лілій з холодною солоною морською водою звучить дуже незвично, а квіти із зеленою свіжістю лотоса і мускусною прохолодою вдало завершують вишукану композицію.

Gucci Bloom Nettare di Fiori

Верхні ноти: троянда і імбир

Ноти серця: тубероза, жимолость і жасмин

Ноти бази: пачулі, мускус і османтус

Gucci Bloom Nettare di Fiori - це медовий букет білих квітів. Спочатку аромат може здатися занадто густим і нав'язливим, але пізніше в ньому прокидається справжня освіжаюча магія.

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Аромат, Миниатюра, Весна, Парфюм.
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