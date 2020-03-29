Добірка ароматів в мініатюрах на весну

У період самоізоляції важливо піднімати собі настрій, адже весна завжди була часом обновок і експериментів.
Аромат в мініатюрі може стати недорогим, але приємним придбанням для тих, хто хоче уникнути необдуманих покупок. А можливість замовити доставку з магазину дозволить не порушувати умов карантину, уберегти себе від непотрібних контактів і разом з тим отримати заряд позитивних емоцій.
Salvatore Ferragamo Signorina Eleganza
Верхні ноти: грейпфрут і груша
Ноти серця: османтус і мигдаль
Ноти бази: пачулі і шкіра
Salvatore Ferragamo Signorina Eleganza - незвичайний аромат, який викликає міцні асоціації з серйозною, впевненою в собі жінкою з особливою іскрою в очах. На старті оригінальний фруктовий шипр звучить терпким ароматом груші та пачулями.
Juliette Has A Gun Sunny Side Up
Верхні ноти: аміріс, жасмин і абсолют ванілі
Ноти серця: сандал, корінь ірису, жасмин і кокосове молоко
Ноти бази: амбретта і молекула iso e super
Juliette Has A Gun Sunny Side Up - безтурботний аромат для тих, хто хоче поставити весну на швидке перемотування. Сонячні ноти кокоса, ванілі і солодкуватого сандалу нагадують ароматний тандем засобів для засмаги і запаху нового дерев'яного шезлонга.
Mexx City Breeze For Her
Верхні ноти: груша і солодкий апельсин
Ноти серця: жасмин, квітка кактуса і півонія
Ноти бази: амбра, мускус і сандал
Легкий і простий аромат для тих, хто не любить парфумерних головоломок. Позитивна композиція відкривається соковитим апельсином, свіжістю півонії і холодком мускусу, які разом створюють аромат чистоти і комфорту.
Frederic Malle Lys Mediterranee
Верхні ноти: морська вода і імбир
Ноти серця: ангелика, апельсиновий колір, лотос і лілія
Ноти бази: ваніль і мускус
Приголомшливий лілієвий аромат, який викликає асоціації з безтурботною посмішкою і повним релаксом. Дует гучних лілій з холодною солоною морською водою звучить дуже незвично, а квіти із зеленою свіжістю лотоса і мускусною прохолодою вдало завершують вишукану композицію.
Gucci Bloom Nettare di Fiori
Верхні ноти: троянда і імбир
Ноти серця: тубероза, жимолость і жасмин
Gucci Bloom Nettare di Fiori - це медовий букет білих квітів. Спочатку аромат може здатися занадто густим і нав'язливим, але пізніше в ньому прокидається справжня освіжаюча магія.