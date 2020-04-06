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Як доглядати за нігтями під час карантину

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Як доглядати за нігтями під час карантину
13:44 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Манікюрні салони під час карантину закриті, і багато дівчат через це безумовно засмучені.

Однак, не варто переживати. Тимчасові обставини – це не привід запускати свої нігті і забувати про те, що ти дівчина. Привести нігті в порядок представниці прекрасної статі можуть самостійно в домашніх умовах, маючи під рукою пилочку для нігтів, ножиці та лак для нігтів.

Для початку потрібно зробити нігті більш короткими, так вам буде простіше за ними доглядати. Зробіть ванночку для рук, доглядайте за кутикулою, ретельно очищайте нігті. З відтінків лаку вибирайте прозоре або нюдовое покриття, яке буде виглядати акуратно, навіть якщо ви фарбуєте нігті собі вперше.

Використовуйте час на карантині з користю, вивчаючи нові тренди нейл-арту, щоб потім здивувати свого майстра свіжими ідеями.

Врахуйте, що глянсове покриття в манікюрі більш практичне і довговічне, в той час як матове швидше брудниться.

Так як зараз руки постійно знаходяться під дією антисептиків, то шкіра пересихає і потрібно обов’язково зволожувати руки кремом з гліцерином.

Стильні ідеї манікюру весна-літо 2020 (Фото)

Серед трендів манікюру цієї весни також біле і світло-рожеве покриття. А вже влітку модними стануть всі неонові відтінки – жовтий, рожевий, синій, зелений і їх похідні.

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Карантин, Нигти, Краса, Жінки, Догляд.
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