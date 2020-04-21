Типи подруг, які завжди потрібні

Новини шоу бізнесу:Чи знайшли в них своїх найближчих?

Краща подруга — не значить єдина. Розповідаємо, з ким ще корисно подружитися успішній жінці і де саме шукати нових приятельок.

Ми говоримо про тих приятельок з якими можна розділити власні цінності та важливі моменти (які не зрозуміти чоловікам). І всього таких жінок у вашому житті має бути хоча б шість (якщо вже не виходить об'єднати все в одній людині).

Модна подруга

Модна подруга має бути у кожної жінки. Вона безкорисливо і доброзичливо допомагає з вибором сукні на корпоратив (і з нею ви точно не прогадаєте). Вона — ваш стимул красиво одягатися, регулярно ходити в спортзал, відвідувати салонні процедури. Коли її немає, ви подумки запитуєте себе: а чи сподобалося б їй те, як ви одягнені або в який колір збираєтеся пофарбуватися. Але тут є одна важлива річ: елемент суперництва повинен бути зведений до мінімуму. В іншому разі ви ризикуєте стати жертвою її модної експертизи.

Подруга на роботі

З цією дамою офісна рутина вже не здається такою нудною (і, навпаки, варто їй поїхати у відпустку — так робочий день здається вічністю). Деколи ви думаєте, що вона знає про ваші щоденні звички навіть більше, ніж ваш партнер. Не дивно: ви обідаєте, п'єте каву у перервах (вона точно пам'ятає, що ви любите), обговорюєте, хто що дивився напередодні ввечері по телевізору. А, головне, у вас завжди є своя (зрозуміло, обґрунтована) думка щодо поточних справ на роботі, планів начальства і колег в цілому. Небезпека тут, звичайно, теж є: ваша продуктивність на роботі незмінно падає (так що доведеться продумувати стратегію поведінки з начальством).

Колишня однокласниця

Ви знаєте один одного років з п'яти — і завжди заявляєте про це, коли ви з ким-небудь знайомитеся. Щоразу, як ви зустрічаєтеся, добру половину вечора ви проводите в спогадах. І вам є, що пригадати: вона сміється над тим, яким безглуздим був ваш перший поцілунок з хлопцем із сусіднього двору, ви — над тим, які смішні спідниці вона носила в сьомому класі, і так ще кілька годин. Так, вона знає про вас те, що ви й самі вже встигли забути. І за це ви так цінуєте вашу дружбу.

Подруга для посиденьок

Які б не були ваші наміри — тиха вечеря, помпезний похід в театр або вечір у форматі «один келих і все» — з нею все так просто не проходить. Тиха вечеря легко перетікає в найближчий караоке-бар, після театру ви йдете гуляти нічним містом, а ваш один келих непомітно перетворюється на добру пляшку. І головне — вам анітрохи не соромно (та і не повинно бути!).

Вона завжди готова скласти вам компанію на будь-якій вечірці, якщо у вашого чоловіка справи, ви можете розмовляти з нею годинами і, зрозуміло, вам з нею завжди весело. Але попереджаємо: не варто телефонувати їй, якщо ви знаєте, що завтра вам рано вставати.

Подруга з дітьми (актуально для мам)

Можливо, ви лежали з нею в одному пологовому будинку або зустрілися на батьківських зборах у школі. Ваші діти — приблизно одного віку, і це — найміцніший фундамент для вашої подальшої дружби. Все буде починатися з об'єднуючих питань у дусі «А вас вже був такий висип?», «А до якого репетитора з англійської ви ходите?», але поступово переросте в обговорення більш особистих питань і проблем. А це, знаєте, об'єднує. До того ж, обговорювати з нею побутові дрібниці (і при цьому не здаватися обмеженою) завжди приємніше, ніж зі своїм партнером.

Сусідка

Подруга в крокової доступності — що може бути краще? Вона поділиться борошном, якщо ви раптом задумали спекти пиріг, і посидить з дітьми, якщо вам потрібно терміново виїхати (будьте готові відповісти їй тим же). А ще з нею можна спокійно поділитися своїм обуренням місцевою владою, покритикувати роботу консьєржа, вилаяти сусідського собаку, який постійно гавкає, і не відчувати докору сумління. Все-таки ви — в одному човні, так що вона обов'язково підтримає вас.