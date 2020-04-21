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Як самостійно пофарбувати волосся на карантині
Як самостійно пофарбувати волосся на карантині

Як самостійно пофарбувати волосся на карантині

Як самостійно пофарбувати волосся на карантині
08:21 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Привести в порядок зачіску можна і самостійно, проте, якщо ви вирішили пофарбувати волосся своїми руками, потрібно обов'язково знати кілька правил.

Блонд і мелірування

Почнемо з порад для блондинок. Всі ми прекрасно знаємо, що освітлення - вкрай травматичний для волосся процес.

Тому проводити його потрібно з великою обережністю. Якщо ви вирішили освітлити коріння самостійно, ні в якому разі ні використовуйте високопроцентні окислювачі. Ідеальний варіант - 6-9 відсотків. Більш потужні окислювачі дуже травмують волосся, до того ж для освітлення натурального волосся на коренях така потужність ні до чого.

Що стосується часу і пропорцій, варто або проконсультуватися зі своїм майстром, або слідувати вказівкам на упаковці. Окислювач - лише одна частина вашої суміші для освітлення, друга - спеціальний порошок. На упаковці якого завжди написано, у якому співвідношенні його слід розбавити з окислювачем, щоб отримати потрібний результат.

Якщо ви робите мелірування або омбре, вам знадобиться фольга, пензлик, ємність для суміші і гребінець. Розділіть волосся горизонтально на невеликі секції приблизно 2-3 сантиметри товщиною. Візьміть найнижчу і зробіть легке начісування за допомогою гребінця. Далі на те волосся, яке не потрапило в начісування, слід щедро нанести освітлюючу суміш. Під секцію і на неї слід покласти по листу фольги. Проробляйте цю процедуру з усіма секціями. Потім потримайте суміш на волоссі стільки, скільки вказано на упаковці.

Ні в якому разі не перетримуйте фарбу або освітлюючу суміш. Занадто тривалий вплив на волосся може його послабити або зовсім зіпсувати.

Також після освітлення обов'язково потрібно чимось наситити волосся і додати йому потрібний вам відтінок. Для цього слід використовувати тонуючу фарбу без аміаку, яку також потрібно буде розбавити з окислювачем. Магазинні фарби занадто жорсткі, адже розраховані на всі типи волосся. Тому їх використовувати на освітленому і пошкоджеому волоссі не рекомендується.

Підтримка кольору і прокраска коренів

Якщо вам потрібно просто підфарбувати коріння без освітлення, або ж ваш колір волосся став тьмяним і ви хочете його освіжити, вам просто потрібно придбати відповідну фарбу і дотримуватися правильної технології. Для початку все інгредієнти для фарбувальної суміші потрібно ретельно розмішати в не металевій ємності. Потім розділити волосся на секції. З кожної секції слід діставати пасмо за пасмом і наносити суміш на довжину, не покриваючи корені. Коли вся довжина профарбована, поверніться до коренів і пофарбуйте їх теж.

Чому це важливо? Корені волосся знаходяться безпосередньо у шкіри голови. Через температуру шкіри корені знаходяться в більшому теплі, ніж довжина або кінчики волосся. Тому фарба, освітлювач і взагалі будь-які засоби починають працювати набагато швидше та інтенсивніше саме у коренів. Що буде, якщо нанести фарбу спочатку на корені? Все просто - вони будуть яскравіше, ніж решта волосся. Або, якщо ви освітлюєте свої локони, корені вийдуть на тон а то й на два світлішими.

Брюнетки

Брюнеткам трохи простіше підтримувати колір волосся, адже фарбування в темний часто не вимагає великих зусиль і дотримання жорстких правил. Але є те, що потрібно знати і цим дівчатам. Наприклад, що перед початком фарбування слід змастити вуха і верх чола будь-яким досить жирним кремом. Це потрібно для того, щоб пізніше вам було простіше видалити з цих зон зайву фарбу.

Також стерти темну фарбу зі шкіри допоможе звичайний ватний диск, який слід змочити у воді, трохи намилити і занурити в попіл.

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Блондинки, Карантин, Брюнетки, Освітлення, Помилки, Фарбування, Вдома, Самостійно.
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