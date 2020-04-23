Популярна модель Джіджі Хадід сьогодні святкує День народження

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 23 квітня, неймовірно харизматичній моделі Джіджі Хадід, яка підкорила не лише усі подіуми світу, а й серця мільйонів чоловіків та жінок.

Ми розповімо вам, яких успіхів досягнула модель у фешн-індустрії, як доглядає за собою та як слідкує за своїм здоров'ям.

25-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret за декілька років кар'єри встигла закохати у себе мільйони шанувальників та стати однією з найвідоміших моделей світу.

Що треба знати про Джіджі Хадід

Джіджі Хадід народилася в Каліфорнії в сім'ї власника будівельної компанії Мохамеда Хадіда і моделі Йоланди Хадід. У два роки Джіджі вже стала моделлю дитячої лінії одягу Guess, а в 2011 році підписала контракт з агентством IMG Models. Проте в дитинстві мріяла про інше. Вона активно займалася кінним спортом, а також входила в юнацьку олімпійську збірну з волейболу.

Закінчивши середню школу в Малібу, Джіджі переїхала в Нью-Йорк, щоб зосередитися на кар'єрі моделі. Вперше серйозно у світ моди Джіджі увірвалася в 2014 році, коли знялася для щорічного календаря Pirelli, фотографом якого був Стівен Майзель. Дизайнер Том Форд одразу ж зробив її героїнею своїх рекламних кампаній.

Модель часто дефілює на показах Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Michael Kors,Tom Ford, Versace і Tommy Hilfiger та інших. У 2017 році Maybelline New York представили нову колекцію макіяжу, створену в колаборації з Джіджі Хадід, яка є незмінним обличчям бренду. Понад рік Джіджі працювала з найкращими експертами Maybelline, в результаті чого з'явилася лінія Gigi Hadid X Maybelline.

Головна супермодель сучасності посіла сьому сходинку в рейтингу найбагатших моделей 2018 року Топ-10 найбагатших моделей світу за 2018 рік , заробивши протягом року 9,5 мільйонів доларів.

Джіджі Хадід – ікона стилю

Модель доклала неймовірних зусиль, щоб у такому молодому віці впевнено стати обличчям десятків глянців, кампейнів брендів та навіть спільних колаборацій з модними будинками.

Представниця модного світу не боїться експериментувати з образами: її можна зустріти як в сексуальній сукні, так і в образі, який поєднує в собі декілька стилів. Відтак дівчину наслідують відомі фешн-блогери та інші зірки шоу-бізнесу.

Джіджі вміло поєднує речі демократичних марок і кутюрні аксесуари, любить спортивний і кежуал стиль, а також знає, як вигідно підкреслити свою розкішну фігуру.

Мода очима Джіджі Хадід: уроки стилю

"Я завжди збираюся в останню мить, але стараюся виглядати просто і не перестаратися з деталями. Саме тому, я майже увесь час ходжу в футболках і джинсах, підбираючи під них аксесуари – взуття і сумки", – ділиться секретом успішна модель.

1. Прислухайтеся до себе. Модель зізнається, що, продумуючи нові модні образи, вона орієнтується на власні уподобання і смаки.

2. Носіть аксесуари та прикраси. За її словами, не варто боятися одягу: з ним треба експериментувати, аби отримати бажаний ефект. Різні види лінз, різноманітні аксесуари, маленькі деталі чи просто банальний шарф – неодмінно додадуть шарму у ваш образ.

3. Робіть ставку на металік.

"На мою думку, срібло підходить абсолютно до всього. Незважаючи на те, що воно блищить, воно ідеально вписується в будь-які тренди. Щось у стилі "металік" можна вибрати як в одязі, так і у взутті. Я навіть зробила ставку на цей колір, розробляючи черевики для Stuart Weitzman. Він дійсно йде всім", – заявила модель.

Beauty-поради від Джіджі Хадід

1. Не мийте волосся надто часто.

За словами моделі, часте миття волосся дуже сушить його, тому треба якомога більше залишати його здоровим і робити невеликі перерви.

2. Правильно харчуйтеся.

Красуня рекомендує усім жінкам правильно харчуватися та тренуватися, щоб завжди залишатися у формі.

3. Дотримуйтеся, аби ваш щоденний макіяж був доволі простим.

Джіджі щодня використовує лише 3 засоби маст-хеви для макіяжу: тональний крем, бронзер і туш для вій.

4. Використовуйте для губ скраб.

"Мій улюблений спосіб перед кожною фотосесією – протерти вологою серветкою свої губи і зняти з них усю мертву шкіру так, щоб вони були м'якими і пухкими", – розповідає модель.

5. Давайте своїй шкірі відпочинок.

"Моя мама, коли я була маленькою, ніколи не носила макіяж і вона була дуже вільною і орієнтованою на натуральність. Вона пила багато води і завжди любила простоту. Тому я великий шанувальник всього натурального", – заявила Джіджі.