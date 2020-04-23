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Популярна модель Джіджі Хадід сьогодні святкує День народження
Популярна модель Джіджі Хадід сьогодні святкує День народження

Популярна модель Джіджі Хадід сьогодні святкує День народження

Популярна модель Джіджі Хадід сьогодні святкує День народження
21:09 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 23 квітня, неймовірно харизматичній моделі Джіджі Хадід, яка підкорила не лише усі подіуми світу, а й серця мільйонів чоловіків та жінок.

Ми розповімо вам, яких успіхів досягнула модель у фешн-індустрії, як доглядає за собою та як слідкує за своїм здоров'ям.

25-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret за декілька років кар'єри встигла закохати у себе мільйони шанувальників та стати однією з найвідоміших моделей світу.

Що треба знати про Джіджі Хадід

Джіджі Хадід народилася в Каліфорнії в сім'ї власника будівельної компанії Мохамеда Хадіда і моделі Йоланди Хадід. У два роки Джіджі вже стала моделлю дитячої лінії одягу Guess, а в 2011 році підписала контракт з агентством IMG Models. Проте в дитинстві мріяла про інше. Вона активно займалася кінним спортом, а також входила в юнацьку олімпійську збірну з волейболу.

Закінчивши середню школу в Малібу, Джіджі переїхала в Нью-Йорк, щоб зосередитися на кар'єрі моделі. Вперше серйозно у світ моди Джіджі увірвалася в 2014 році, коли знялася для щорічного календаря Pirelli, фотографом якого був Стівен Майзель. Дизайнер Том Форд одразу ж зробив її героїнею своїх рекламних кампаній.

Модель часто дефілює на показах Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Michael Kors,Tom Ford, Versace і Tommy Hilfiger та інших. У 2017 році Maybelline New York представили нову колекцію макіяжу, створену в колаборації з Джіджі Хадід, яка є незмінним обличчям бренду. Понад рік Джіджі працювала з найкращими експертами Maybelline, в результаті чого з'явилася лінія Gigi Hadid X Maybelline.

Головна супермодель сучасності посіла сьому сходинку в рейтингу найбагатших моделей 2018 року Топ-10 найбагатших моделей світу за 2018 рік , заробивши протягом року 9,5 мільйонів доларів.

Джіджі Хадід – ікона стилю

Модель доклала неймовірних зусиль, щоб у такому молодому віці впевнено стати обличчям десятків глянців, кампейнів брендів та навіть спільних колаборацій з модними будинками.

Представниця модного світу не боїться експериментувати з образами: її можна зустріти як в сексуальній сукні, так і в образі, який поєднує в собі декілька стилів. Відтак дівчину наслідують відомі фешн-блогери та інші зірки шоу-бізнесу.

Джіджі вміло поєднує речі демократичних марок і кутюрні аксесуари, любить спортивний і кежуал стиль, а також знає, як вигідно підкреслити свою розкішну фігуру.

Мода очима Джіджі Хадід: уроки стилю

"Я завжди збираюся в останню мить, але стараюся виглядати просто і не перестаратися з деталями. Саме тому, я майже увесь час ходжу в футболках і джинсах, підбираючи під них аксесуари – взуття і сумки", – ділиться секретом успішна модель.

 
 
 
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new @britishvogue March issue by a team of angels @zoeghertner @sarrjamois @farahomidi @tamaramcnaughton thank you king @edward_enninful always

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

1. Прислухайтеся до себе. Модель зізнається, що, продумуючи нові модні образи, вона орієнтується на власні уподобання і смаки.

2. Носіть аксесуари та прикраси. За її словами, не варто боятися одягу: з ним треба експериментувати, аби отримати бажаний ефект. Різні види лінз, різноманітні аксесуари, маленькі деталі чи просто банальний шарф – неодмінно додадуть шарму у ваш образ.

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3. Робіть ставку на металік.

"На мою думку, срібло підходить абсолютно до всього. Незважаючи на те, що воно блищить, воно ідеально вписується в будь-які тренди. Щось у стилі "металік" можна вибрати як в одязі, так і у взутті. Я навіть зробила ставку на цей колір, розробляючи черевики для Stuart Weitzman. Він дійсно йде всім", – заявила модель.

Beauty-поради від Джіджі Хадід

1. Не мийте волосся надто часто.

За словами моделі, часте миття волосся дуже сушить його, тому треба якомога більше залишати його здоровим і робити невеликі перерви.

2. Правильно харчуйтеся.

Красуня рекомендує усім жінкам правильно харчуватися та тренуватися, щоб завжди залишатися у формі.

3. Дотримуйтеся, аби ваш щоденний макіяж був доволі простим.

Джіджі щодня використовує лише 3 засоби маст-хеви для макіяжу: тональний крем, бронзер і туш для вій.

4. Використовуйте для губ скраб.

"Мій улюблений спосіб перед кожною фотосесією – протерти вологою серветкою свої губи і зняти з них усю мертву шкіру так, щоб вони були м'якими і пухкими", – розповідає модель.

5. Давайте своїй шкірі відпочинок.

"Моя мама, коли я була маленькою, ніколи не носила макіяж і вона була дуже вільною і орієнтованою на натуральність. Вона пила багато води і завжди любила простоту. Тому я великий шанувальник всього натурального", – заявила Джіджі.

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Модель, Victoria's Secret, Джиджи Хадид, Хадид.
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