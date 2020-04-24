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П'ятниця, 24.04.2020
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Важливі переваги для жінок під час карантину

Важливі переваги для жінок під час карантину
04:22 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Під час карантину можна встигнути привести себе до ладу.

Карантин усі сприймають по-різному, але певні плюси у ньому є, особливо для краси та здоров'я.

Повноцінний сон

Зараз нарешті можна виспатися. Але щоб зміцнити сили організму, запустити процеси оновлення у тілі, важливо спати якісно. Засинати бажано не пізніше 11-ї вечора (у вас є купа часу, щоб привчитися до цього), саме так можна забезпечити синтез важливих для здорового організму гормонів. Повноцінний сон перезапускає усі процеси центральної нервової системи, відновлює імунну систему.

Спати слід в абсолютній темряві. Для надійності можна одягнути на очі спеціальну маску. Навіщо це потрібно? Для того, щоб в організмі вироблявся мелатонін — відмінний імуномодулятор і антиоксидант. Друзі гарного і спокійного сну — темрява та прохолода, вороги — наші гаджети перед сном. Відмовитися від них і перегляду телевізора потрібно хоча б за півгодини-годину до того як вирушите у ліжко. Нервова система повинна розслабитися, поступово перейти з активної фази неспання у дрімоту.

Розбір косметички та аптечки

Одна з причин різних запалень шкіри та слизових оболонок — термін придатності косметики, що вже закінчився. Це причина, яку легко усунути, якщо вчасно розібрати б'юті-засоби для макіяжу та догляду. Якщо сумніваєтеся щодо того, чи можна ще використовувати той чи інший засіб, краще з ним попрощатися — здоров'я шкіри у будь-якому випадку важливіше. Те ж саме стосується й аптечки: перевірте, чи усі таблетки та мікстури ще можна приймати. Є сенс і оновити склад необхідних засобів — вивчіть список препаратів на екстрений випадок.

Спорт

Принаймні тепер у вас не буде приводу сказати, що на фізичні вправи зовсім немає часу. Залишилося подолати лінощі та вибрати доречний для вас комплекс. Тренери рекомендують займатися 30 хвилин вранці й стільки ж ввечері — так ви не втратите м'язову масу. Втрата м'язової маси може призвести до виснаження сил організму, і після канікул буде дуже складно увійти у робочий ритм.

Відрощування брів

За наявності бажання ви можете відростити брови, з якими ви перестаралися під час роботи з пінцетом або епіляції. Тепер у вас є час для "садівництва", тим більше (якщо дійсно дотримуватися режиму самоізоляції та нікуди не виходити) майже немає ризику, що вас побачать не у найкращому вигляді.

Нові звички

Хотілося б, звичайно, щоб це були корисні звички. Потягом цих тижнів вони саме встигнуть пустити коріння у вашому житті. Наприклад, привчайте себе частіше пити воду, робити маски не рідше 2-3 разів на тиждень і робити масаж щіткою. Насправді, вам потрібно 15 хвилин 2-3 рази на тиждень, щоб зробити масаж вологою (тобто із застосуванням скрабу і води) або сухою щіткою. Нагадаємо, подібні дії покращують кровообіг, глибоко очищають шкіру, а головне — зменшують целюліт. Щітку середньої жорсткості або з "пухирцями" (більш сучасний зараз варіант) можна замовити онлайн. Не забудьте після масажу обробити тіло зволожувальним кремом.

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Відпочинок від макіяжу

Карантин — це унікальний шанс відмовитися від косметики на користь натуральної краси. Щільні тональні засоби забивають пори, що особливо позначається на проблемній та чутливій шкірі. До того ж шкіра відпочиває від прямих сонячних променів та інших негативних факторів навколишнього середовища (вітру, забруднень), а саме вони вважаються одними з факторів, що впливають на передчасне старішання.

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Карантин, Изоляция, Жінки, Вільний час, Самовдосконалення, Переваги ізоляції.
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