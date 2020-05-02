Як реагувати на колишню вашого чоловіка

Новини шоу бізнесу:Що робити, якщо чоловік продовжує спілкування з екс-дівчиною.

Зустрічаючись з чоловіком, цілком природно вважати, що до вас в нього вже були стосунки з іншими дівчатами. Навіть прекрасно розуміючи, що всі ці відносини вже залишилися в минулому, практично всі жінки замислюються про колишню дівчину свого коханого, починаючи порівнювати її з собою.

Don't panic!

Спочатку перестаньте панікувати і постарайтеся взяти себе в руки. У цьому разі подавіть всі свої негативні емоції і змініть своє ставлення до ситуації. Не варто забувати, що і у вас є колишні молоді люди, а також просто знайомі чоловічої статі. Поміркуйте про те, що буде, якщо ваш хлопець почне думати так само, як і ви.

Не порівнюйте

Спочатку, ніколи не порівнюйте себе з колишніми дівчатами вашого хлопця або чоловіка. Такі порівняння тільки говорять про вашу невпевненість в собі і у ваших стосунках, ставлячи під сумнів надійність таких відносин.

Стриманість — благо!

Утримайтеся від розпитувань вашого чоловіка про його минулі взаємини. Особливо це рекомендується тим дівчатам, які не впевнені у тому, чи зможуть вони спокійно сприйняти почуту інформацію.

Не хочу нічого знати

Бувають випадки, що молоді люди самі прагнуть згадувати про колишні стосунки. Якщо не упевнені, що хочете знати про такі подробиці його минулого, які вам явно будуть неприємні, постарайтеся м'яко дати зрозуміти, що ви не хочете нічого знати про це.

Користь

Якщо все-таки ваш чоловік розповів вам про свої минулі стосунки в найдрібніших деталях, вийміть з його розповіді корисну інформацію про те, що можна робити, а від чого варто відмовитися.

Не розповідайте

У жодному разі не розказуйте йому про свої минулі стосунки, адже навіть найспокійніші чоловіки в глибині душі є власниками. Їх дратує навіть той факт, що їх улюблена жінка могла належати комусь іншому. З цієї причини чоловік вас буде дорікати, використовуючи ту інформацію, якою ви з ним поділилися.

Не потрібно

Утримайтеся від вивчення вмісту в його мобільному телефоні, електронній пошті або записнику. Пам'ятайте, що чоловік ніколи не зможе пробачити того, що ви йому не довіряєте. Він сприйме такі ваші дії, як вторгнення в особистий простір, вважаючи себе жертвою вашої підступності. В результаті винуватою опинитеся ви.

Спокійніше

Що робити, якщо чоловік продовжує спілкування з колишніми дівчатами? Спочатку заспокойтеся і перестаньте накручувати себе. Спробуйте з'ясувати характер цього спілкування та його зміст.

Якщо його колишня підозріло часто звертається до нього за порадами або просить його про допомогу, поговоріть з ним, пояснивши, що постійна благодійність і дружба — речі абсолютно різні.

Якщо ваш чоловік не в змозі пояснити вам мету його спілкування з колишніми дівчатами, а також не бажає це спілкування припиняти, не поспішайте ставити йому ультиматум. Почніть розмову спокійно, не обсипаючи його звинуваченнями і докорами. Спокій буде говорити про вашу впевненість в собі і у ваших стосунках. Постарайтеся донести до нього, як вам неприємна ситуація. Запропонуйте йому разом розібратися з цією проблемою. Чоловік, побачивши вашу зацікавленість ситуацією, обов'язково піде вам назустріч.

Зберігайте ваші стосунки і не поспішайте їх валити з-за найменшого непорозуміння. Розібравшись з ситуацією, ви побачите, що все не так вже погано, як ви собі спочатку представляли.