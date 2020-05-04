Насті Каменських сьогодні 33: якою співачка була до схуднення

Новини шоу бізнесу:Лише кілька років тому співачка була набагато повнішою і, за її власними словами, важила цілих 80 кг.

Настя Каменських широко відома в Україні не лише як співачка, але і як популярний блогер. Настя веде свій канал про спорт і правильне харчування, часто демонструючи шанувальникам в кадрі підтягнуту фігуру.

Але мало хто пам'ятає, що Настя так виглядала не завжди. Лише кілька років тому співачка була набагато повнішою і, за її власними словами, важила цілих 80 кг.

Ми зібрали фото зірки до схуднення, а також зроблені зовсім недавно.

Кілька років тому Настю Каменських навіть підозрювали у вагітності із-за великого живота.

Але Каменських узяла себе в руки і вирішила серйозно зайнятися проблемою. Вже понад три років Каменських живе "спортивної" життям. За допомогою дієт і занять спортом співачці вдалося скинути майже 20 кілограмів.

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