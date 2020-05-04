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Насті Каменських сьогодні 33: якою співачка була до схуднення

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Насті Каменських сьогодні 33: якою співачка була до схуднення
10:01 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Лише кілька років тому співачка була набагато повнішою і, за її власними словами, важила цілих 80 кг.

Настя Каменських широко відома в Україні не лише як співачка, але і як популярний блогер. Настя веде свій канал про спорт і правильне харчування, часто демонструючи шанувальникам в кадрі підтягнуту фігуру.

Але мало хто пам'ятає, що Настя так виглядала не завжди. Лише кілька років тому співачка була набагато повнішою і, за її власними словами, важила цілих 80 кг.

Ми зібрали фото зірки до схуднення, а також зроблені зовсім недавно.

Кілька років тому Настю Каменських навіть підозрювали у вагітності із-за великого живота.

Але Каменських узяла себе в руки і вирішила серйозно зайнятися проблемою. Вже понад три років Каменських живе "спортивної" життям. За допомогою дієт і занять спортом співачці вдалося скинути майже 20 кілограмів.

 
 
 
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AND SPORT SPORT SPORT! ⠀ Я подготовила для вас классные видео с тренировками на разные группы мышц! И каждая из этих тренировок будет под ваши любимые хиты, чтобы создать вам бодрое настроение! ⠀ Первое видео из этой серии уже на моем YouTube канале! Думаю, вы догадались, какие мышцы и под какую песню мы будем тренировать в первую очередь! Переходите по ссылке в описании и с̶м̶о̶т̶р̶и̶т̶е занимайтесь! И не забывайте - все по 3 подхода! ⠀ И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЕ!!! Записи всех спортивных прямых эфиров тоже постепенно появятся на YouTube канале, так что теперь вы сможете тренироваться в любое время! ⠀ Надеюсь, я порадовала вас! А дальше дело за вами! #sportwithnk

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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AND SPORT SPORT SPORT! ⠀ Я підготувала для вас класні відео з тренуваннями на різні групи м'язів! І кожна з цих тренувань буде під ваші улюблені хіти, щоб створити бадьорий настрій! ⠀ Перше відео з цієї серії вже на моєму YouTube каналі! Думаю, ви здогадалися, які м'язи і під яку пісню ми будемо тренувати в першу чергу! Переходьте за посиланням в описі і дивіться займайтеся! І не забувайте - все по 3 підходи! ⠀ І ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ!!! Записи всіх спортивних прямих ефірів теж поступово з'являться на YouTube каналі, так що тепер ви зможете тренуватися в будь-який час! ⠀ Сподіваюся, я порадувала вас! А далі справа за вами! #sportwithnk

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Настя Каменских, Каменских, НК, День народження.
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