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Як залишитися друзями з вашим колишнім

Як залишитися друзями з вашим колишнім
14:32 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Для дружби з колишнім коханим треба дотримуватися кількох умов.

Дружба з колишніми — дуже приваблива ідея, адже емоційна прив'язаність є однією з найсильніших. Але чи розумно це? Розберемося разом.

Багато людей намагаються залишатися на зв'язку через надію на відновлення любовних стосунків. Це марна витрата часу. Але якщо бачення дружби збігається в обох сторін ситуації — це може бути найголовнішим подарунком долі.

Якщо ви обидва згодні, що хочете залишитися просто друзями, то обов'язково візьміть до уваги ці поради. Вони допоможуть зробити перехід від відносин до дружби більш поступовим і безболісним.

Погодьтеся на період "без контакту"

Після розставання необхідно домовитися про відсутність будь-яких контактів. Цей термін є індивідуальним для кожної ситуації. Деякий час необхідний, щоб відокремити своє життя і послабити залежність від емоційної підтримки партнера. Якщо цього не зробити, то ви постійно використовуватимете колишнього у якості опори та припините рухатися у напрямку зміни свого життя.

Створіть взаємне визначення дружби

Дружба повинна починатися з чистого і ясного простору, який визначається по-новому. Тому, щойно ви створили цей простір, підтвердить, що ви досі ще хочете дружити. Якщо відповідь є позитивною для обох — створіть спільний проєкт вашого нового спілкування. Без цього кроку люди схильні заподіювати одне одному біль, тому що у них різні уявлення про те, що означає "дружити" з колишнім. Тож будьте чесними одне з одним. Промовляйте усі дрібниці, інтуїтивно знаходячи ідеальну форму взаємовідносин.

Встановіть межі

Також обов'язково потрібно визначити, якими речами ви досі ще можете ділитися одне з одним. Партнери у парі практично живуть спільним життям, але тепер така модель спілкування вам не підходить.

Як реагувати на колишню вашого чоловіка

Можливо, ви радітимете почутим новинам про роботу, але не захочете підтримувати розмови про нові знайомства колишнього. Можна визначити рівень взаємодопомоги — на прохання зустрічати в аеропорту, допомагати з прибиранням або ремонтом, лагодити зламані речі.

Межі є особливо важливими, коли у вашому житті з'являється роман. Нові партнери можуть сприйняти новини про таку дружбу без особливого ентузіазму. У цій ситуації доведеться вибудовувати здорові відносини, які є комфортними для усіх.

Коли романтика закінчилася та емоційна залежність стала слабшою, дружба з колишнім може стати дуже корисною сторінкою у житті. Це унікальний підтримувальний зв'язок з людиною, яка була ідеалом протягом певного періоду життя, яка знає вас, як ніхто інший. Це є дуже цінним.

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Дружба, Психология, Колишня, Стосунки, Колишній.
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