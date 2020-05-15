Експерти розказали, як людина обирає собі пару

Новини шоу бізнесу:Науковці переконані, що людина має образ ідеального партнера.

Є певні критерії, за якими людина обирає собі партнера. Науковці спробували дізнатися, як це відбувається та впливає на вибір людині. Висновки виявилися досить неочікуваними.

З одного боку, простий і логічний принцип вибору – людям подобається хтось, і це єдиний аспект, який має значення. Але водночас вибір часто буває обумовлений потребою до орієнтирів – людям також подобається довіряти шаблонами, пише Elle.

Недавнє дослідження, опубліковане в американському журналі Science Advances, підтверджує, що загальні стандарти прокралися в усі сфери нашого життя, включаючи стосунки. Висновок науковців полягає в тому, що майже три чверті користувачів додатків для знайомств воліють вступати в спілкування з тими, хто на 25% бажаніший за них самих.

Відносини з людиною, яка ніби доповнює ваші недоліки своїми чеснотами, лестять самолюбству і дозволяють позбавлятися від внутрішніх комплексів. В результаті такі люди стають більш впевненими в собі, а їхня самооцінка підвищується.

Як же науковці вирахували цей показник? Професори кафедр соціології та психології Мічиганського університету проаналізували сотні тисяч повідомлень, якими обмінювалися на сервісах знайомств більш ніж 186 000 чоловіків і жінок.

Всі особливості, які роблять людину привабливою, можна розділити на дві категорії: загальноприйняті (приємна зовнішність, інтелект, почуття гумору) і унікальні (припустимо, вам дуже подобається їдкий сарказм, карі очі і глибокі пізнання в історії династії Цин).

Експерти запевняють, що сумісність – це дуже складна алхімія. Так, пошук партнера, як правило, визначається хаосом: зробивши перший крок, онлайн або в реальності, ви передаєте своє романтичне майбутнє в руки незнайомця з усіма непередбачуваними примхами, на які здатні незнайомці.

Цікаво, що видання Gazeta назвала три причини, за якими люди обирають собі пару:

У підсвідомості кожного з нас є образ ідеального партнера і як тільки з'являється хтось більш-менш схожий на нього/неї, ми закохуємося в цю людину.

Підсвідомо люди можуть вибирати партнера, який володіє тими якостями характеру, які вони хотіли б бачити в собі. Тобто, шукають в партнерові ідеалізоване відображення самого себе.

Майже в кожному чоловікові присутній комплекс Едіпа, а в жінки – комплекс Електри. Тому жінки дуже часто закохуються в чоловіків, які чимось схожі на їх батька, а чоловіки шукають дружину, схожу на матір. Але, якщо відносини з батьками були дуже поганими, може статися й навпаки – чим менше подібність, тим сильніше симпатія.