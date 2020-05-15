Скачать
П'ятниця, 15.05.2020
В Україні зафіксовано 17 330 випадків COVID-19
В Україні зафіксовано 17 330 випадків COVID-19
Саакашвілі внесе новий закон про державно-приватне партнерство
Саакашвілі внесе новий закон про державно-приватне партнерство
Місце бою Усика і Чісори можуть перенести
Місце бою Усика і Чісори можуть перенести
Настя Каменських випустила новий кліп "Воспоминания" (Відео)
Настя Каменських випустила новий кліп "Воспоминания" (Відео)

Експерти розказали, як людина обирає собі пару

Експерти розказали, як людина обирає собі пару
10:48 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Науковці переконані, що людина має образ ідеального партнера.

Є певні критерії, за якими людина обирає собі партнера. Науковці спробували дізнатися, як це відбувається та впливає на вибір людині. Висновки виявилися досить неочікуваними.

З одного боку, простий і логічний принцип вибору – людям подобається хтось, і це єдиний аспект, який має значення. Але водночас вибір часто буває обумовлений потребою до орієнтирів – людям також подобається довіряти шаблонами, пише Elle.

Недавнє дослідження, опубліковане в американському журналі Science Advances, підтверджує, що загальні стандарти прокралися в усі сфери нашого життя, включаючи стосунки. Висновок науковців полягає в тому, що майже три чверті користувачів додатків для знайомств воліють вступати в спілкування з тими, хто на 25% бажаніший за них самих.

Відносини з людиною, яка ніби доповнює ваші недоліки своїми чеснотами, лестять самолюбству і дозволяють позбавлятися від внутрішніх комплексів. В результаті такі люди стають більш впевненими в собі, а їхня самооцінка підвищується.

Як же науковці вирахували цей показник? Професори кафедр соціології та психології Мічиганського університету проаналізували сотні тисяч повідомлень, якими обмінювалися на сервісах знайомств більш ніж 186 000 чоловіків і жінок.

Всі особливості, які роблять людину привабливою, можна розділити на дві категорії: загальноприйняті (приємна зовнішність, інтелект, почуття гумору) і унікальні (припустимо, вам дуже подобається їдкий сарказм, карі очі і глибокі пізнання в історії династії Цин).

Експерти запевняють, що сумісність – це дуже складна алхімія. Так, пошук партнера, як правило, визначається хаосом: зробивши перший крок, онлайн або в реальності, ви передаєте своє романтичне майбутнє в руки незнайомця з усіма непередбачуваними примхами, на які здатні незнайомці.

Цікаво, що видання Gazeta назвала три причини, за якими люди обирають собі пару:

У підсвідомості кожного з нас є образ ідеального партнера і як тільки з'являється хтось більш-менш схожий на нього/неї, ми закохуємося в цю людину.

Підсвідомо люди можуть вибирати партнера, який володіє тими якостями характеру, які вони хотіли б бачити в собі. Тобто, шукають в партнерові ідеалізоване відображення самого себе.

Майже в кожному чоловікові присутній комплекс Едіпа, а в жінки – комплекс Електри. Тому жінки дуже часто закохуються в чоловіків, які чимось схожі на їх батька, а чоловіки шукають дружину, схожу на матір. Але, якщо відносини з батьками були дуже поганими, може статися й навпаки – чим менше подібність, тим сильніше симпатія.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Психологи, Пара, Астрологи, Відносини, Стосунки, Партнери, Назвали секрети.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 У найдавнішому в світі храмі знайшли прихований геометричний малюнок
03 В мережі з'явився постер спін-офу стрічки "Люди Ікс"
04 Коронавірус у Бельгії: хворих вже понад 54 тисячі
05 Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні
Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні
Китайські маски виявилися непридатними у зонах з COVID-19
Китайські маски виявилися непридатними у зонах з COVID-19
Uber запроваджує масковий режим для водіїв і пасажирів
Uber запроваджує масковий режим для водіїв і пасажирів
Холостяк 10: сьогодні стане відомо, хто з дівчат пройде у фінал
Холостяк 10: сьогодні стане відомо, хто з дівчат пройде у фінал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся