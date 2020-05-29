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Топ-5 причин, чому люди закохуються в тих, хто їм не підходить

Топ-5 причин, чому люди закохуються в тих, хто їм не підходить
15:51 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Експерти назвали п'ять основних причин, які заважають людям зробити правильний вибір.

Інколи люди можуть закохатися не в "ту" людину. Так, більшість з нас мали стосунки, з якими спочатку щось було не так. Але все ж нас не покидала надія, що все буде добре. Але навіть з часом краще не стане, тому не варто чіплятися за стосунки, які не приносять щастя.

За словами психологів, більшість проблем мають коріння в нашому дитинстві. Тому видання Elle назвало п'ять основних причин, які заважають людям зробити правильний вибір, пише 24 канал.

Чому люди закохуються в тих, хто їм не підходить

Часто важке дитинство, коли люди страждали від батьківського байдужості, може призвести до нескінченного "застою". "Людям так хочеться, щоб їх любили, нехай хоч як-небудь, і їм страшно втратити цей шанс через вигадану можливість не дочекаємося наступного", - розповідають психологи.

Причина згаданого "застою" проста: не всі люди люблять себе. Тому, коли хтось морочить їм голову, ображає, "п'є кров", відверто знущається, обіцяє і не робить, ігнорує почуття, клянеться, що ніколи знову цього не повторить, люди все одно не можуть покинути такі стосунки.

"Минуле наділило нас катастрофічною беззахисністю, яка супроводжується здатністю не рахуватися зі своїми відчуттями і до наївності довіряти іншим", – додають експерти.

Іноді нам доводиться казати "ні", щоб відстояти персональні пріоритети, але не всі можуть зробити це в стосунках – відмовити другій половинці. Як я можу його/її розчарувати, враховуючи, що він/вона мене любить?

За словами психологів, тим, хто не наповнений внутрішньою любов’ю з дитинства, дуже складно відмовитися від сформованих відносин, навіть якщо вони руйнівні, нездорові або токсичні.

Деякі люди неусвідомлено засвоюють негативну звичку – вміння сподіватися всупереч здоровому ґлузду, що той, від кого вони чекають любові, одного разу зміниться на краще. Така дитяча травма підточує психологічний імунітет, позбавляючи бажання критично мислити і прийняти істину, що іноді особисте щастя має на увазі відмову від певних людей.

Брак любові позбавляє смаку до доброти. Так, подорослішавши, люди сприймаємо хороших людей як нудних. Думаємо, ви часто ловили себе на думці, що з щось не так з тим милим хлопцем, який запросив вас на побачення. Чи може іскра не проскочила чи не збігаються інтереси тощо. Але чесний висновок насправді такий: він не приваблює вас, бо, напевно, не зможе заподіяти ж біль, до якої вони звикли з ранніх років.

"Дивно, правда? Але саме так працює наше сприйняття дійсності, яке пора залишити в минулому, як і складне дитинство. А потім дуже постаратися змінити фокус і впустити в своє життя по-справжньому люблячу, добру, турботливу і вірну людину", – додають психологи.

Адже найперше, що варто знати, щоб побудувати щасливі стосунки, – це навчитися добре ставитися до себе.

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Эксперти, Кохання, причини, Проблеми.
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