Які риси характеру у жінок, від яких чоловіки мліють

Новини шоу бізнесу:Психологи відзначають, що ще нещодавно поширена тенденція, коли чоловіка в жінці приваблювала лише її краса і доглянутість, відходить у минуле.

Для сучасних чоловіків важлива не лише «красива обкладинка», але і внутрішній світ жінки. Які риси характеру притаманні тим жінкам, які не бувають самотніми, розповіли психологи.

Сьогодні чоловіки воліють цілеспрямованих жінок, «пустушки» сильну стать не цікавлять. Жінки, які знають собі ціну і мають гідну мету в житті, не залишаються без уваги чоловіків.

Такі риси характеру, як доброта і чуйність сьогодні цінуються на вагу золота. Бути стервом вже немодно, чоловіки шукають в жінках співчуття, ласку і відкритість. Такі дами не залишаються без супутника в житті. А якщо жінка ще вміє поважати почуття і особистий простір чоловіка, то самотність їй не загрожує, навіть якщо її параметри і краса не відповідають загальним стандартам, відзначають фахівці.