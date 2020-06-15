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Понеділок, 15.06.2020
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5 простих зачісок на довге волосся: фото та поради
5 простих зачісок на довге волосся: фото та поради

5 простих зачісок на довге волосся: фото та поради

Дивіться фото (6)
5 простих зачісок на довге волосся: фото та поради
14:12 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com
Яку зачіску носити влітку 2020.

Влітку через спеку багатьом модницям доводиться обирати між гарною зачіскою і комфортом.

Але це зовсім не обов'язково робити, адже є варіанти стильних укладок, які також зручно носити в теплу погоду. Саме про них ми розповімо вам в цьому матеріалі.

Коси. Будь-які варіанти кісок дуже актуальні влітку, адже вони виглядають ошатно, їх можна досить легко і швидко зробити. І також ця зачіска допоможе прибрати волосся від обличчя, щоб вам було менш спекотно.

Хвостики. Ще один простий і стильний варіант - хвости. Вони можуть бути низькими, високими, гладкими і стильно-неохайними. Тут кожна може знайти варіант на свій смак. Також можна носити хвостики зі стрічками, це виглядає оригінально і трендово.

Зачіски з колосками. Такий варіант не тільки допоможе вам простіше переносити спекотну погоду, але і прекрасно підійде навіть для офіційного заходу. Укладки з колосками і косами виглядають дуже ошатно, а зробити їх простіше простого. Вам потрібно тільки заплести кілька кісок і зафіксувати їх за допомогою шпильок.

Дульки. Також відомі, як пучки. Це ідеальний варіант для ледачих модниць. Або тих, хто постійно кудись поспішає. Дульку можна зробити буквально за пару хвилин, а якщо прикрасити її квітами, красивою шпилькою або чимось подібним, зачіска буде виглядати просто шикарно.

Французькі коси. Такі косички були в моді кілька сезонів тому, і зараз вони знову повертаються. Тільки тоді було модно вплітати кольоровий канекалон, а зараз в тренді натуральність. Така зачіска зручна тим, що з нею не жарко ходити.

І її можна носити кілька днів, якщо поводитися з волоссям акуратно.

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Спека, Літо, Зачіска, Довге волосся, Актуальні.

Автор:

Телеграф
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