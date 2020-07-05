Поради для ідеального педикюру без помилок

Як привести до ладу пальчики на ногах самостійно і які існують правила виконання педикюру за домашніх умов?

Влаштуйте ногам SPA

Починайте педикюр з ванночки для ніг — це не лише гарна підготовка до педикюру, але і відмінний засіб для зняття стресу. Після цього необхідно просушити ноги рушником і нанести засіб для розм'якшення та видалення кутикули. Тут варто звернути увагу на склад: нехай у ньому будуть фруктові кислоти і не буде лугу (від нього шкіра грубішає). Засоби з фруктовими кислотами можна наносити ввечері і залишати на ніч. Завдяки такому підходу ви незабаром зможете перейти на необрізний педикюр. Також за домашніх умов користуйтеся лише апельсиновими паличками, оскільки металевими інструментами легко можна пошкодити свої нігті, через що вони можуть зростати нерівними, почати розшаровуватися і ламатися.

Пиляйте, Шуро, пиляйте

Для домашнього педикюру необхідно мати гарну пилку. Не потрібно пиляти п'яти занадто старанно, оскільки потім банально буде неприємно ходити, а шкіра буде наростати швидше і сильніше. Рухати пилкою необхідно по малюнку п'яти — у всіх він індивідуальний, як і на руках. Також не слід використовувати пемзу — вона більш пухка, через що може рвати шкіру — це призводить до появи задирок, які нам не потрібні.

Обрізайте нігті правильно

Стрижку нігтів потрібно обов'язково проводити вздовж прямої, надаючи нігтям квадратну форму. З бічними лініями важливо бути дуже обережними, тому що вони повинні розташовуватися паралельно одна одній. Неправильно підпилюючи і зрізуючи нігті, ви у кілька разів підвищуєте ризик їх вростання.

Підбираємо косметику для ніг

Не нехтуйте скрабами і масками для ніг, їх бажано використовувати регулярно. Скраби вибирайте з цукровими кристалами або морською сіллю. А для щоденного застосування використовуйте креми для ніг: проти наростання шкіри, появи мозолів або сухості і запаху (залежно від особливостей ваших ніг). Якщо ви надаєте перевагу натуральним оліям, їх періодично потрібно замінювати, оскільки організм звикає і олії припиняють давати виражений результат. До речі, коли наносите олію на ніч, обов'язково одягайте теплі шкарпетки — ефект буде більш відчутним.

Ніжки у відпустці

Якщо ви їдете на море, ходіння босоніж по піску, купання у морській воді та інші види активності (хоча вони, звичайно, дуже корисні) можуть призвести до того, що шкіра на ногах стане більш грубою. Тому влітку намагайтеся частіше наносити зволожуючий крем або крем проти наростання шкіри. А у весняний період, коли ми ще ходимо у закритому взутті, покривайте нігті не кольоровими лаками, а лікувальними.

Стоп-лист: чого не можна робити під час виконання домашнього педикюру

Роблячи педикюр самостійно, не обрізайте нігті під корінь і не вистригайте кути — тим самим ви деформуєте нігті.

Не варто відрощувати на ногах дуже довгі нігті. Коли ми ходимо у взутті, на ніготь здійснюється тиск і він деформується — це буде більш помітним на довгих нігтях. Намагайтеся завжди підтримувати одну довжину нігтів.

Уникайте довгого носіння лаку. Бажано оновлювати його через кожні три тижні.

Видаляючи огрубілу шкіру, не намагайтеся за одну процедуру прибрати все — дайте собі час на кілька підходів, і результат буде більш стійким.