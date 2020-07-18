Експерти назвали основні помилки дівчат, яких треба уникати

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17:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Всі стосунки між людьми починаються з першого побачення. У когось воно має продовження у вигляді бурхливого роману і шлюбу, у когось - у вигляді легкого флірту, а у деяких стосунки після цього закінчуються. Так як же провести перше побачення, щоб воно мало продовження?

У кожної форми спілкування людей є свої правила, і побачення у цьому сенсі – не виняток. Правда, в наш час, вони постійно змінюються, і те, що вчора здавалося логічним, а тому непорушним, сьогодні таким вже не є. За останні роки змінилися правила побачень, і тому багато з них канули в минуле.

Ви на все погоджуєтеся

Це не зовсім правильна позиція для першого побачення, адже більшість хлопців шукають для себе харизматичну дівчину з особливим характером, поглядами і цінностями. Також не варто забувати, що всі люди різні, і саме за це подобаються одне одному. Тому не варто копіювати когось та завжди погоджуватися, краще покажіть, що ви маєте власну думку, та є індивідуальністю.

Ви перебільшуєте із макіяжем

Сучасні дівчата знають багато секретів у макіяжі, які роблять їх красивішими. Проте експерти радять на перше побачення обрати природний мейк з мінімум косметики. Адже хлопець з часом все одно побачить ваше натуральну красу і буде неприємно, якщо це викличе в нього здивування.

Ви запізнюєтеся

Не всі чоловіки можуть зрозуміти, скільки часу дівчині потрібно для того, щоб зібратися на побачення. Але цей час варто розраховувати та починати заздалегідь, щоб не спізнитися. Бо якщо він чекатиме більше години, то його нерви та настрій точно будуть зіпсовані.

Ви говорите з ним, як із дитиною

Іноді дівчата використовують зменшувально-пестливі слова майже в кожному реченні, проте це мало кому з чоловіків подобається, особливо на першому побаченні. Адже хлопці мріють зустріти справжню другу половинку, а не маму й дитину в одному обличчі.

Ви розповідаєте про свою армію прихильників

У сучасному світі не всі хлопці спішать завоювати серце дівчини, а тому через ваші розповіді про своїх шанувальників, хлопець на першому побаченні не захоче відвойовувати вас. Імовірніше, зовсім навпаки – це його відлякає. Тож, не говоріть про прихильників і колишніх на першій зустрічі.

Щодо поцілунків чи сексу на першому побаченні, то тут усе індивідуально. Приміром, якщо ви перед цим давно спілкувалися в інтернеті чи по телефону, багато одне про одного знаєте, дуже подобаєтеся одне одному, довіряєте, а в реальності ваші очікування і почуття підтвердилися, то робіть, як вважаєте за потрібне.

Але коли до побачення ви знайомі зовсім недовго, то спішити не варто. Ви ще встигнете вдовольнити свої бажання на наступних зустрічах. Дайте трохи часу собі і партнеру, щоб зрозуміти, чи справді ви сподобалися одне одному.

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Все по темі:

Правила, Жінки, Стосунки, Перше побачення.

Автор:

Телеграф
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