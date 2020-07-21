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Догляд за шкірою влітку: beauty-правила, які заборонено порушувати

Догляд за шкірою влітку: beauty-правила, які заборонено порушувати
13:49 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Сонце негативно впливає на шкіру.

Шкіра потребує ретельного догляду, особливо влітку. Адже у сонячний період на неї негативно впливають кілька факторів.

Очищення

Підбирати засіб для вмивання потрібно з розрахунком на ваш тип шкіри. Для сухої шкіри не можна використовувати вмивалку з підсушуючими компонентами. При цьому потрібно підбирати косметику з маслом авокадо і сквалан.

Якщо у вас жирна або комбінована шкіра, то в складі вмивалки не повинно бути SLS і SLeS. А ось масло лаванди, жожоба, розмарину і тамана зроблять вашу шкіру ще краще.

Для вікової шкіри не можна використовувати косметику зі спиртом. Краще звернути увагу на пінки з алое віра, екстрактом ягід і фруктів.

Зволоження

Інтенсивне зволоження дозволяє уникнути зневоднення шкіри. Влітку краще використовувати нежирний гель-крем або крем на водній основі. Для вікової шкіри також бажано використовувати сироватку з гіалуроновою кислотою, щоб зволожити зону навколо очей.

Захист

Шкіру обов'язково потрібно захищати від сонця. Сонцезахисний крем з SPF потрібно наносити за 15-20 хвилин до виходу на вулицю і оновлювати кожні дві години.

Вода

Вода - це запорука здоров'я і красивої шкіри. Якщо організму її не вистачає, то і шкіра буде страждати. Оптимальна кількість - 1,5-2 літра в день.

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Все по темі:

Правила, Помилки, Літо, Догляд за шкірою, beauty-правила.

Автор:

Телеграф
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