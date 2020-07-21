Психологи стверджують, що незаміжні і бездітні жінки найщасливіші

За словами психолога, за довгі роки спостережень він помітив, що одружені люди кажуть, що щасливі в шлюбі, тільки якщо під час опитування їх чоловік або дружина перебувають поруч. Їхня думка змінюється, коли вони залишаються наодинці з інтерв'юером.

Лондонський професор і психолог-біхевіорист Пол Долан кілька років спостерігав за одруженими людьми.

Виявилося, що одружені кажуть, що щасливі у шлюбі, лише якщо під час опитування їх чоловік/дружина знаходяться поруч. При цьому, коли вони залишаються наодинці з інтерв'юером, їх думка змінюється.

За словами Долана, шлюб більше йде на користь чоловікам, а от жінки від цього мало що отримують. Чоловіки починають більше заробляти, менше ризикують і довше живуть. А ось жінкам доводиться миритися з неприємними речами.

Дослідження показало, що рівень щастя, про який повідомили ті, хто був одружений, був вище, ніж у неодружених, але тільки тоді, коли їх чоловік знаходився в кімнаті поруч.

Психолог за роки спостережень прийшов до висновку, що найбільш здорова і щаслива частина населення - це жінки, які не були заміжні і не заводили дітей. Багато самотніх жінок переживають через свій соціальний статус, бо на них тисне суспільство. Мовляв, жінка успішна тільки якщо у неї є чоловік і діти.

При цьому наголошується, що самотні бездітні жінки мають більш високий рівень щастя, ніж інші жінки.

Однак створення сім'ї є ознакою успіху в суспільстві, тому багато самотніх жінок почуваються нещасними, інші - залишаються в неблагополучному шлюбі.