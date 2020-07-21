Скачать
Вівторок, 21.07.2020
Сильна злива повалила дерева і підтопила вулиці Києва
Сильна злива повалила дерева і підтопила вулиці Києва
Трамп вперше запостив своє фото у масці
Трамп вперше запостив своє фото у масці
"Ювентус" обіграв "Лаціо"
"Ювентус" обіграв "Лаціо"
Ілон Маск потрапив до п'ятірки найбагатших людей світу
Ілон Маск потрапив до п'ятірки найбагатших людей світу

Психологи стверджують, що незаміжні і бездітні жінки найщасливіші

Психологи стверджують, що незаміжні і бездітні жінки найщасливіші
16:50 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
За словами психолога, за довгі роки спостережень він помітив, що одружені люди кажуть, що щасливі в шлюбі, тільки якщо під час опитування їх чоловік або дружина перебувають поруч. Їхня думка змінюється, коли вони залишаються наодинці з інтерв'юером.

Лондонський професор і психолог-біхевіорист Пол Долан кілька років спостерігав за одруженими людьми.

Виявилося, що одружені кажуть, що щасливі у шлюбі, лише якщо під час опитування їх чоловік/дружина знаходяться поруч. При цьому, коли вони залишаються наодинці з інтерв'юером, їх думка змінюється.

За словами Долана, шлюб більше йде на користь чоловікам, а от жінки від цього мало що отримують. Чоловіки починають більше заробляти, менше ризикують і довше живуть. А ось жінкам доводиться миритися з неприємними речами.

Дослідження показало, що рівень щастя, про який повідомили ті, хто був одружений, був вище, ніж у неодружених, але тільки тоді, коли їх чоловік знаходився в кімнаті поруч.

Психолог за роки спостережень прийшов до висновку, що найбільш здорова і щаслива частина населення - це жінки, які не були заміжні і не заводили дітей. Багато самотніх жінок переживають через свій соціальний статус, бо на них тисне суспільство. Мовляв, жінка успішна тільки якщо у неї є чоловік і діти.

При цьому наголошується, що самотні бездітні жінки мають більш високий рівень щастя, ніж інші жінки.

Однак створення сім'ї є ознакою успіху в суспільстві, тому багато самотніх жінок почуваються нещасними, інші - залишаються в неблагополучному шлюбі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Жінки, Стосунки, Щастя.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Львові НАБУ оголосило одну підозру у справі Новака
02 "Динамо" може очолити хорватський тренер Ненад Бєліца
03 Прорив у лікуванні коронавірусу: у Британії успішно випробували новий метод
04 Bloomberg: російська еліта отримала експериментальну вакцину від коронавірусу ще у квітні
05 Катя Осадча показала бездоганний літній образ у сорочці з принтом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Заручники у Луцьку: Аваков вилетів на місце події, а Зеленський особисто контролює ситуацію
Заручники у Луцьку: Аваков вилетів на місце події, а Зеленський особисто контролює ситуацію
У Києві оголосили штормове попередження
У Києві оголосили штормове попередження
Погода в Україні: буде тепло, на Заході пройдуть дощі
Погода в Україні: буде тепло, на Заході пройдуть дощі
21 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
21 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся