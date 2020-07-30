BB-крем і СС-крем: чим вони краще від тонального крему

Мультизадачність косметичних засобів уже нікого не дивує. Ось і звичний всім тональний крем обзавівся відразу декількома додатковими функціями. Розбираємося в деталях і пояснюємо, чим BB-крем відрізняється від CC-версії.

Всі модниці користуються тональним кремом. Він вирівнює тон, приховує невеликі вади і маскує прищі. При цьому він також забиває пори і не дає шкірі дихати. На зміну йому прийшли BB-крем і CC-крем.

В чому різниця

При використанні різницю ви не помітите. Компоненти там одні і ті ж - вода, фарбувальні пігменти, сонцезахисні фільтри, рослинні екстракти і масла. Але різниця є в концентрації. У складі BB-крему відсоток зволожуючих і живильних компонентів буде вище.

Як відчувається на шкірі

Цей крем наноситься так само як і тональний. Він лягає товстим жирним шаром і залишає на шкірі пігмент. Тим, у кого суха шкіра він ідеально підійде. Для дівчат з жирною шкірою більше підійде СС-крем, бо він має пудровий фініш і більш легку текстуру.

Як краще наносити

В першу чергу використовуйте СС-крем. Він ідеально зіллється з вашою шкірою і послужить базою. Після того як він вбереться, нанесіть тонкий шар ВВ-крему для маскування недоліків шкіри.