Гіалуронова кислота: топ-5 причин для її використання

Гіалуронова кислота - це порятунок для вашої шкіри. Особливо якщо ви старше 30 років.

Після 30 років шкіра перестає самостійно виробляти колаген, втрачає пружність, колір, а також з'являються зморшки. Гіалуронова кислота допоможе позбутися від зморшок і надасть вашій шкірі молодість.

Топ-5 причин, чому це порятунок для вашого обличчя:

у всіх шарах шкіри відновлюється рівень вологи,

верхні шари шкіри набувають еластичність,

пружність і здоровий вигляд,

швидкість регенерації клітин шкіри збільшується,

прискорюється обмін речовин в тканинах шкіри,

виявляє протизапальну дію.

При цьому варто зазначити, що при частому використанні гіалуронової кислоти, клітини почнуть відмовлятися самостійно її виробляти.