Гіалуронова кислота: топ-5 причин для її використання

Гіалуронова кислота - це порятунок для вашої шкіри. Особливо якщо ви старше 30 років.
Після 30 років шкіра перестає самостійно виробляти колаген, втрачає пружність, колір, а також з'являються зморшки. Гіалуронова кислота допоможе позбутися від зморшок і надасть вашій шкірі молодість.
Топ-5 причин, чому це порятунок для вашого обличчя:
у всіх шарах шкіри відновлюється рівень вологи,
верхні шари шкіри набувають еластичність,
пружність і здоровий вигляд,
швидкість регенерації клітин шкіри збільшується,
прискорюється обмін речовин в тканинах шкіри,
виявляє протизапальну дію.
При цьому варто зазначити, що при частому використанні гіалуронової кислоти, клітини почнуть відмовлятися самостійно її виробляти.