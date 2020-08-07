Топ жіночих запитань влітку про інтимне здоров`я

Багато жінок бояться або соромляться обговорювати своє інтимне здоров'я з лікарями. Часто вони тривожаться через проблеми, які лекго вирішити, або ж просто не знають, що ці явища нормальні для певного періоду. Ці поради є дуже важливими зараз, коли під час карантину не завжди є можливість відвідати свого лікаря.

Літо – сезон відпусток, відпочинку та релаксу і зовсім неприємно, якщо у період відпочинку з'являються проблеми зі здоров'ям, зокрема інтимним. Тому, варто заздалегідь знати профілактичні міри та найпоширеніші помилки під час літнього сезону, які призводять до проблем з жіночим здоров'ям.

Жіноче інтимне здоров'я залежить від взаємного балансу мікроорганізмів вагінальної мікрофлори, що забезпечує природний захист статевих органів від проникнення, розвитку і поширення інфекції. Вагінальна мікрофлора складається переважно з лактобактерій (паличкоподібні бактерії). Ці бактерії відіграють важливу роль у захисті жіночого організму від патогенів. Вони також виробляють молочну кислоту, яка зберігає природну мікрофлору статевих органів жінки і створює кислотне середовище. Вона є несприятливою для бактерій. Жіночі запалення і інфекції бувають викликані порушенням балансу цих мікроорганізмів зовнішніми і внутрішніми факторами ризику.

Лікар гінеколог - ендокринолог Тетяна Осауленко дала відповідь на найпоширеніші питання, які турбують жінок в літній період.

Як зазначає експерт, збудники цих інфекцій не можуть жити поза організмом, тим більше зберігати здатність до зараження в воді. Проте варто знати, що все ж таки є інші хвороби, які можна підчепити в громадському басейні. До того ж, все залежить від очищення басейну та дотримання правил гігієни перед і після нього. Що стосується венеричних захворювань – то загалом при дотриманні всіх правил ризик зараження зводиться до мінімуму.

Чи варто використовувати після купання антисептичні засоби для профілактики інфекцій?

Це не ефективно, і до того ж ще й небезпечно. Використання антисептичних засобів порушує мікрофлору, тому людина ризикує отримати порушення мікрофлори і / або подразнення.

Чи можна отримати запалення яєчників, якщо сидіти в мокрому купальнику?

Ні, але мокрий купальник перешкоджає вільній циркуляції повітря. Також тканина увібрала в себе не найчистішу воду, а це може стати причиною порушення вагінальної мікрофлори і дискомфорту.

Чи можна плавати з тампоном?

Так, якщо відпочинок збігся з часом менструації, а купатися дуже хочеться. Але варто пам’ятати про те, що дуже важливо змінювати його після виходу з води. Адже він вбере також і воду з водойм, що підвищує ризик виникнення синдрому токсичного шоку. Також важливо максимально скоротити перебування у воді.

Чи можна робити епіляцію зони бікіні?

Так. Але зауважимо, що в деяких жінок епіляція в інтимній зоні не викликає жодних змін, коли в інших – може призводити до дискомфорту. Адже волосяний покрив вульви виконує роль захисного бар'єра: як механічного, так і шляхом формування певного мікробіома зовнішніх статевих органів.

При видаленні волосся, може з'являтися сухість, особливо, при неправильній техніці процедури або занадто високої потужності апарату. Тут порада звертатися до перевірених майстрів, які працюють з якісним обладнанням.

Максимально уберегти себе від виникнення неприємностей в інтимній зоні можна, дотримуючись нескладних правил: