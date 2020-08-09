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Головні правила для пляжного макіяжу, щоб не виглядати смішно

Головні правила для пляжного макіяжу, щоб не виглядати смішно
15:55 Нд, 9 Серпень 2020 Телеграф Фото: pixabay
У шкіри теж є право на відпочиноку під теплими променями сонця, але багато їм нехтують і не показуються без макіяжу навіть на пляжі. Чи правильно це?

Літо - саме час відмовитися від «важкого» макіяжу з щільним шаром тонального крему в основі. Він, замість того щоб вирівнювати колір обличчя і приховувати під собою недосконалості, буде «плавитися» під променями сонця і доставляти одне тільки відчуття дискомфорту.

Чи не фарбуватися ж зовсім готова далеко не кожна, адже в спеку теж хочеться виглядати гарніше. А якщо мова йде не просто про міські будні, а про відпочинок на морі, - тим більше. У цьому матеріалі зібрані поради тим, хто збирається робити макіяж на пляж, а також правила його створення, які допоможуть зберегти здоров'я шкіри.

Пляжний макіяж - це спірне питання: з одного боку, хочеться доповнити образ з красивим купальником і завдяки макіяжу зробити його завершеним. З іншого ж, саме на березі моря нарешті розслабитися і забути про косметику - дати шкірі зітхнути вільно і разом з золотистим загаром придбати здоровий вигляд.

Якщо говорити про вирівнюванні тону, цей етап краще пропустити. Шар крему і пудри, може, сховає під собою проблемні місця, але, змішавшись з себумом, потім, частинками пилу і інших забруднень, які в спеку так і липнуть до шкіри, це, ймовірно, викличе тільки ще більше роздратування. Стан шкіри такий макіяж точно не поліпшить, а це значить, що на море тональні засоби з собою можна і не брати.

Що стосується яскравих акцентів на кшталт стрілок або помади, негативних наслідків можна не боятися. Варто хіба що замислитися над тим, чи потрібно на відпочинку що-небудь, крім природності. Можна нафарбувати очі або вії, але після запливу від такого мейку не залишиться і сліду. Або - ще гірше - підводка і туш розпливуться, залишивши під очима темні кола.

Відмовтеся від тональних засобів. Якщо все-таки потрібно злегка скорегувати і поліпшити колір обличчя, використовуйте безбарвний праймер під макіяж - обов'язково з SPF, щоб забезпечити шкірі додатковий захист від сонця.

Якщо хочеться, незважаючи ні на що, підвести очі і «розкрити» їх за допомогою нанесення туші, використовуйте водостійкі формули.

На той випадок, якщо якийсь день відпочинку планується без запливів, актуальними будуть все ті ж правила. Відмовлятися від водостійких олівців, підводок, туші та інших засобів не можна - звичайні будуть «розтікатися» під променями сонця.

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Пляж, Макияж.

Автор:

Телеграф
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