Ти підкориш його серце: які жіночі особливості зводять чоловіків з розуму

Психологи з'ясували, від яких жіночих особливостей божеволіють представники сильної статі.

Механізми, які змушують чоловіків божеволіти від тих чи інших жінок, навряд чи коли-небудь будуть вивчені. Однак, на щастя, вони самі іноді розповідають, які жіночі "штучки" приводять їх в захват.

Антипрес

Чоловіки зізнаються, що не розуміють тренда на супер-плоскі животи з кубиками преса. Живіт, на думку сильної половини, повинен бути як у дівчат, які виконують східні танці. Щоб "було за що потриматися".

Солодкий голос

Кажуть, чоловік може закохатися в жінку по телефонним розмовам. Згідно з дослідженням Університетського коледжу Лондона, чоловіки без розуму саме від високого голосу, тому що він асоціюється з молодістю і тендітним жіночим тілом.

На щічці родимка

Улюблениця мільйонів росіян актриса Наталя Орейро, колись полонила чоловіків своєю грайливою родимкою над верхньою губою. Так, багато чоловіків зізнаються, що сходять з розуму від родимок на обличчі у дівчат. Чого варта знакова родимка на щоці Мерилін Монро! А як красиво Анджеліна Джолі піднімає брову, над якою красується родимка.

Ах які руки

Виявляється, одна з перших, на що звертають увагу чоловіки - це жіночі руки. Причому кисті вони люблять витончені. А ще більшість чоловіків вважають сексуальними довгі доглянуті нігті.

Поцілунок сонця

Веснянки, які багато жінок намагаються замазати тональним кремом, зазвичай дуже подобаються чоловікам. Виявляється, у сильної половини веснянки асоціюються із сонцем і молодістю.