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Жінки вибирають партнера за допомогою репродуктивного тракту: цікаве дослідження
Жінки вибирають партнера за допомогою репродуктивного тракту: цікаве дослідження

Жінки вибирають партнера за допомогою репродуктивного тракту: цікаве дослідження

Жінки вибирають партнера за допомогою репродуктивного тракту: цікаве дослідження
10:30 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Дослідники провели два експерименти і з'ясували, як жінки вибирають партнера.

Згідно з новим дослідженням Університету Східної Фінляндії, жіночий репродуктивний тракт може бути відповідальним за вибір партнера.

Було показано, що вагітність більш імовірна між партнерами, що несуть різні імунні гени людського лейкоцитарного антигену (HLA). Відповідно, очікується, що люди будуть вибирати HLA-несхожих партнерів. Більш ранні дослідження показали, що переваги несходства HLA опосередковані запахами тіла або уподобаннями особи. Однак не було зрозуміло, чи можуть переваги грунтуватися на інформації після вагінального сексу.

Дослідники показали, що репродуктивний тракт жінки здатний опосредковувати статевий відбір після спарювання щодо сперматозоїдів HLA-несхожих чоловіків. Це вказує на те, що упередженість при спарюванні в сторону генетично сумісних партнерів виникає тільки після спарювання на рівні гамет.

Дослідники провели два експерименти, в яких активували сперму кількох чоловіків фолікулярної рідиною (біоактивної рідиною, що оточує ооцит) або цервікальним слизом декількох різних жінок. Потім вони досліджували рухливість сперматозоїдів і інші функціонально важливі фізіологічні зміни. Всі учасники також були генотиповані по HLA.

В обох дослідженнях результати показали, що здатність до запліднення і життєздатність сперматозоїдів сильно залежать від поєднання чоловіків і жінок. Іншими словами, репродуктивні виділення жінок сильніше впливають на характеристики сперми одних чоловіків, ніж інших. Обидва експерименту продемонстрували, що показники сперматозоїдів були краще у різнорідних по HLA-комбінацій чоловіків і жінок.

"Ці відкриття можуть мати важливе значення для більш глибокого розуміння статевого відбору і процесу запліднення у людей і інших ссавців, що може допомогти в лікуванні безпліддя", - підкреслюють автори.

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Все по темі:

Партнер, Природа, Жінки, Запліднення.

Автор:

Телеграф
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