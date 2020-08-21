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Чи реально завагітніти при місячних: відповідь лікарів

Чи реально завагітніти при місячних: відповідь лікарів
12:10 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Технічно запліднення малоймовірно при відторгненні слизової матки. Але можливо. Потрібно враховувати ряд нюансів.

Найбільше шансів завагітніти у жінки в середині циклу - коли яйцеклітина вже дозріла і з нетерпінням чекає в матці свого сперматозоїда. Це так зване «вікно фертильності». Але і за його межами може трапитися вагітність, пише MedicalNewsToday. В середньому тривалість жіночого циклу - 28 днів. Яйцеклітина дозріває через 7-19 діб після останнього дня менструації.

Саме під час овуляції вона повинна зустрітися зі сперматозоїдом, точніше - протягом трьох днів до і після моменту свого дозрівання. У цей період парам, які планують вагітність, не варто оберігатися. Але іноді «вікно фертильності» може сильно зрушуватися, і жінка виявляється здатної завагітніти, якщо під час місячних не використовує контрацепцію.

По-перше, у жінок різні тривалості циклу: у когось 24, у когось 30 днів. По-друге, у чоловіків різне «виживання» сперматозоїдів всередині матки: окремі можуть зберігати свою «дієздатність» протягом тижня. По-третє, у деяких жінок кровотеча триває всього три дні. І по-четверте, іноді овуляція може траплятися на самому початку циклу - через гормональні збої, прийому ліків і безлічі інших чинників.

Не потрібно бути математиком, щоб зрозуміти: при «вдалому» збігу обставин сперматозоїд надовго затримається в матці, де відразу після закінчення менструації оселиться яйцеклітина через ранню овуляцію. І вони зустрінуться!

Велика розбіжність в тривалості циклів ускладнює обчислення періоду фертильності, тому жінки «відловлюють» цей момент за допомогою тестів на овуляцію, походів на УЗД.

Що змушує цикл збиватися? Крім проблем з гормонами і гінекологічних патологій, нерегулярності місячних сприяють стрес, куріння, ожиріння, прийом ліків. Дослідники відзначають: статевий акт за день до овуляції несе в собі такі ж шанси завагітніти, як і близькість кілька разів у випадковому порядку протягом усього менструального циклу.

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Все по темі:

Овуляция, Вагітність, Менструальний цикл, Фертильність.

Автор:

Телеграф
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