Фінський прем'єр засвітила родимку на інтимному місці: "ділове" фото облетіло весь світ

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін несподівано опинилася в центрі уваги всього світу після зйомок для глянцевого журналу Trend.
Для зйомок вона вибрала чорний піджак з глибоким вирізом, який одягла на голе тіло. Образ доповнило витончена прикраса.
Фото викликало бурхливі обговорення. Хтось оцінив природну красу і обраний політиком стиль. Були й ті, хто жорстко розкритикував прем'єра за «дурощі» фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Уважні ж глядачі помітили на лівих грудях Санні Марін невелику родимку.
«Красуня», «Де видають дозвіл так одягатися? Мені потрібно одне і для подружки »,« Вона ж не англійська принцеса. Так і треба: трохи доброї і красивою провокації »,« Таку родимку не можна ховати! Фінляндія супер креативна країна », - відзначають поціновувачі краси в мережі.