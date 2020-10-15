Фінський прем'єр засвітила родимку на інтимному місці: "ділове" фото облетіло весь світ

Чиновниця позувала в піджаку на голе тіло.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін несподівано опинилася в центрі уваги всього світу після зйомок для глянцевого журналу Trend.

Для зйомок вона вибрала чорний піджак з глибоким вирізом, який одягла на голе тіло. Образ доповнило витончена прикраса.

Фото викликало бурхливі обговорення. Хтось оцінив природну красу і обраний політиком стиль. Були й ті, хто жорстко розкритикував прем'єра за «дурощі» фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Trendi & Lily (@trendimag) 8 Окт 2020 в 2:00 PDT

Уважні ж глядачі помітили на лівих грудях Санні Марін невелику родимку.

«Красуня», «Де видають дозвіл так одягатися? Мені потрібно одне і для подружки »,« Вона ж не англійська принцеса. Так і треба: трохи доброї і красивою провокації »,« Таку родимку не можна ховати! Фінляндія супер креативна країна », - відзначають поціновувачі краси в мережі.