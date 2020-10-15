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Фінський прем'єр засвітила родимку на інтимному місці: "ділове" фото облетіло весь світ

Фінський прем'єр засвітила родимку на інтимному місці: "ділове" фото облетіло весь світ
Оновлено 11:54 Сьогодні Телеграф Фото: tk.media
Чиновниця позувала в піджаку на голе тіло.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін несподівано опинилася в центрі уваги всього світу після зйомок для глянцевого журналу Trend.

Для зйомок вона вибрала чорний піджак з глибоким вирізом, який одягла на голе тіло. Образ доповнило витончена прикраса.

Фото викликало бурхливі обговорення. Хтось оцінив природну красу і обраний політиком стиль. Були й ті, хто жорстко розкритикував прем'єра за «дурощі» фото.

 
 
 
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Публикация от Trendi & Lily (@trendimag)

Уважні ж глядачі помітили на лівих грудях Санні Марін невелику родимку.

 

«Красуня», «Де видають дозвіл так одягатися? Мені потрібно одне і для подружки »,« Вона ж не англійська принцеса. Так і треба: трохи доброї і красивою провокації »,« Таку родимку не можна ховати! Фінляндія супер креативна країна », - відзначають поціновувачі краси в мережі.

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Родимка, Санна Марин.

Автор:

Телеграф
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