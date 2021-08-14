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Більше працювати ≠ краще жити: психолог розвіяла популярний міф

Більше працювати ≠ краще жити: психолог розвіяла популярний міф
15:37 Сьогодні Телеграф

Потрібно більше працювати, щоб дозволити собі радіти життю - це переконання керує життям багатьох українців, і аж ніяк не всі знають, що воно в корені невірне.

Так, за словами психолога Олександри Зінькової, люди плутають поняття рівня і якості життя. І якраз останнє, що не стосується матеріальних благ, не купиш за гроші, але саме воно робить людину щасливою.

"Так, рівень життя - це те, наскільки закриті наші потреби, але на рівні матеріальних благ і забезпечення. Якість життя - більш широке поняття. Воно включає в себе задоволення нематеріальних потреб, не за рахунок матеріальних благ. І ось його ми часто починаємо ігнорувати , хоча з нього має сенс починати!" - переконана експерт.

Так, саме якість нашого життя визначають хороший сон, спілкування з близькими, чи можемо ми займатися улюбленою справою і ще сила-силенна подібних нематеріальних речей.

Зінькова пише, що людина потрапляє в пастку, вважаючи, що при високому рівні життя воно стане більш якісним.

"Ні. При високому рівні життя можна мати його найнижчу якість: спати по 4 години, зруйнувати і не мати можливості побудувати надійні емоційні зв'язки, погано харчуватися, мати безліч шкідливих звичок і нездійснених бажань, - каже психолог. - Можливо, Ваші хронічні демотивація і прокрастинація (або незадоволеність від власних досягнень) - це результат зміщеного акценту з якості на рівень. Ви вкладаєте себе в рівень, забиваючи на якість, якої потребуєте".

Експерт закликає кожного поглянути на своє життя з боку: можливо, в ньому куди більше якості, ніж ми думаємо.

Раніше ми повідомляли про те, чому не просто можна, а й потрібно робити компліменти чоловікам.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 37

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Психология, Гроші, Психолог, Щастя.
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