"Разве есть в этом что-то постыдное?" Психолог объяснила, почему надо делать комплименты мужчинам

Должны ли женщины делать мужчинам комплименты? Этим вопросом задалась психолог Анастасия Глухова, и запустила у себя в Инстаграме опрос о том, говорят ли женщины комплименты мужчинам.

Но еще больше ее заинтересовал тот факт, что один из ее подписчиков, который проголосовал за вариант "женщины не должны говорить комплименты мужчинам". И то самое интересное, это был парень.

Анастасия решила "копнуть" эту тему, и вывела несколько "причин", почему женщины не могут сказать мужчине комплименты. В основном вся причина заключается в страхе: страхе выглядеть глупо, страхе, что она будет не так понята, страх, что ее примут за слишком доступную женщину, или же, что она хочет что-то получить от мужчины.

Но нужно помнить, что комплименты — это только комплименты.

Почему бы не похвалить талант, умение или хорошие качества мужчины, или просто заполнить паузу в разговоре. Возможно простой комплимент поможет поддержать человека и дать мотивацию, ну и сообщить о своей симпатии комплимент тоже поможет.

Психолог отмечает, что не ничего постыдного в том, чтобы делать мужчине комплименты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Глухова | ОТНОШЕНИЯ (@nikta.psy)

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