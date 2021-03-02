"Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца": где взять силы для весны – советует психолог

На календаре – 2 марта, и, казалось бы, повод для радости и начала обновленного цикла жизни вместе с пробуждением природы. А не тут-то было! Вместо того чтобы легко, как птицы, "взмахнуть крыльями", мы бессильно опускаем руки. Объяснение простое: прошлый год был високосный и коронавирусный, наполненный карантинными запретами. Кто-то потерял работу, кто-то разорился, кто-то сам перенес болезнь, кто-то боролся за жизнь близких или терял родных и друзей. Позади зима: солнца-света мало, кафешки закрыты и общение ограничено, работа на удаленке, дети на онлайн-обучении, финансы поют романсы... Где взять заряд сил на весну, солнце и счастье?

Как себя подбодрить и где почерпнуть силы, "Телеграф" поинтересовался у запорожского психолога-психоаналитика Анжелы Касьян.

"Если берем психологический аспект межсезонья, особенно для тех, кто подвержен перепадам настроения, скорее всего, нужна поддерживающая терапия, – рассказывает специалист. – И тогда надо обратиться к специалисту, либо пойти в группу личностного роста и немножко поддержать свое психологическое состояние, ведь за психическим здоровьем, как и за физическим, надо следить. Периодически, условно говоря, нам нужно наш психологический "контейнер" разгружать, потому что он загружается оттого, что в нашей реальности очень много стрессовой информации, тех же страхов по поводу пандемии. И бессознательно человек подвержен массовым фобиям и массовым паническим атакам".

Поэтому, по словам Анжелы Касьян, первое, что нужно сделать – по возможности, максимально ограничить себя от такой информации. Кроме того, помочь себе можно следующим образом:

Слушать какую-то легкую музыку, медитативную, чтобы расслабиться;

Обязательно заниматься физическими упражнениями, чтобы легко выйти из зимнего периода в весенний;

Также помогут пешие прогулки и общение с приятными людьми;

Стоит создать вокруг себя такое поле, такую среду, где вы будете окунаться в позитивные моменты, а не в негативные.

Последний пункт, уточняет психолог, может быть самым трудновыполнимым, например, из-за специфической

"Потому что массовое заражение негативом никуда не девается и мы даже не замечаем, как заражаемся такими реакциями на окружающие события. В этом смысле надо быть очень ответственными и максимально себя обезопасить, так как психика человека – это очень тонкий инструмент, который постоянно нужно содержать в хорошем состоянии", – замечает Касьян.

По словам психолога, женщины более эмоциональные, нежели мужчины, им свойственно сопереживать кому-то, сочувствовать, входить в положение другого человека.

"Представительницы прекрасной половины человечества более подвержены эмоциональным реакциям и стрессам, на их состояние очень сильно влияют межсезонные перепады, а также определенные женские циклы. Все это может сопровождаться депрессивностью или, наоборот, чрезмерной истеричностью, агрессивностью либо раздражительностью, которые возникают, казалось бы, беспричинно. И когда все вся негативная информация накапливается, то возникает некая фоновая тревожность с бессонницей и плохим настроением, чему удивляются и сами женщины: "Вроде ничего не происходит, все хорошо, но одолевает грусть и тяжело на сердце", – говорит Анжела Касьян.

Женщинам психолог дает такие рекомендации:

Снизить напряжение можно, к примеру, встретившись с подружкой в кафе и обсудив обоюдоинтересную тему. Пусть это станет "таблеткой антидепресанта". Для такого момента подруги выбираются по целям.

Женщины могут поднять себе настроение, купив в магазине нужную или желаемую вещь. Хотя шопинг и не убирает причину серьезной тревоги, когда необходима помощь психотерапевта.

Также помогает восстановить душевное равновесие посещение выставок, концертов или СПА-салона, чтение добрых книг – словом, надо стараться разнообразить свою жизнь и добавлять в нее позитива.

"Не следует оставаться в изоляции и носить груз проблем в себе, не стоит сваливать его на других, но правильно также оказывать поддержку тем, кто находится рядом с вами и ощущает потребность в дружеской поддержке", – резюмировала Анжела Касьян.

Выходит, следуя словам песни из популярного кинофильма, "следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца" – радоваться долгожданной весне и готовиться к желанному лету.