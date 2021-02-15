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Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Врач-инфекционист дала ряд простых рекомендаций при недомогании после COVID-19

Врач-инфекционист дала ряд простых рекомендаций при недомогании после COVID-19
21:47 Сегодня Телеграф

У многих людей, переболевших коронавирусом COVID-19, постковидный синдром проявляется в легкой форме в виде быстрой утомляемости или бессонницы, и в таком случае поможет соблюдение нескольких практических правил и рекомендаций.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала медицинский директор Медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. З.И.Красовицкого и руководитель группы экспертов по инфекционным заболеваниям управления охраны здоровья Сумской облгосадминистрации Ирина Троцкая.

Инфекционист рассказала, сколько длится постковидный синдром

Так, ощущающим слабость, быструю утомляемость, бессонницу или, наоборот, сонливость днем, снижение работоспособности следует:

  • Соблюдать правильный режим питания и не переедать перед сном. Ужин должен приниматься хотя бы за 3 часа до отхода ко сну.
  • Исключить прием алкоголя и кофеиносодержащих напитков перед сном.
  • Проветривать помещение, в котором спите.
  • Вечерние пешие прогулки помогают скорее уснуть.
  • Не стоит увлекаться просмотром телевизора или работой за компьютером перед сном.
  • Подобрать удобную подушку и матрац.
  • Выделить время на дневной сон при необходимости.
  • Нормализовать режим работы и отдыха.
  • Важно ложиться в постель не с признаками усталости, а с признаками сонливости.

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Вместе с тем, если человек внезапно проснулся посреди ночи с учащенным сердцебиением и ощущением нехватки воздуха, необходимо научиться в этот момент не вскакивать с постели, а заставить себя спокойно дышать.

"Если тревога не уходит, можно встать, медленно пройтись, выпить воды, успокоиться и снова лечь", - добавляет Троцкая.

При этом, подчеркивает врач, если необходимо медикаментозное лечение, то для подбора препарата лучше обратиться к невропатологу.

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В случае если у переболевшего коронавирусом проявляются более серьезные симптомы и, человек ощущает явные сбои в организме, ему стоит обратиться к семейному врачу и специалистам.

"Инфекционист уточнит, имеет ли место активизация герпетической или иной инфекции, и при необходимости подберет соответствующее лечение, невролог поможет нормализовать сон, эндокринолог устранит гормональные нарушения. Дополнительно может потребоваться помощь психолога, уролога, гастроэнтеролога и других врачей узких специальностей", - пояснила врач-инфекционист.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": "Ковидный хвост": инфекционист объяснила, какие недуги провоцирует коронавирус и как с ними бороться.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Советы, Коронавирус, Недомогание, Covid-19, Ирина Троцкая.
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