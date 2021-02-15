Врач-инфекционист дала ряд простых рекомендаций при недомогании после COVID-19

У многих людей, переболевших коронавирусом COVID-19, постковидный синдром проявляется в легкой форме в виде быстрой утомляемости или бессонницы, и в таком случае поможет соблюдение нескольких практических правил и рекомендаций.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала медицинский директор Медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. З.И.Красовицкого и руководитель группы экспертов по инфекционным заболеваниям управления охраны здоровья Сумской облгосадминистрации Ирина Троцкая.

Так, ощущающим слабость, быструю утомляемость, бессонницу или, наоборот, сонливость днем, снижение работоспособности следует:

Соблюдать правильный режим питания и не переедать перед сном. Ужин должен приниматься хотя бы за 3 часа до отхода ко сну.

Исключить прием алкоголя и кофеиносодержащих напитков перед сном.

Проветривать помещение, в котором спите.

Вечерние пешие прогулки помогают скорее уснуть.

Не стоит увлекаться просмотром телевизора или работой за компьютером перед сном.

Подобрать удобную подушку и матрац.

Выделить время на дневной сон при необходимости.

Нормализовать режим работы и отдыха.

Важно ложиться в постель не с признаками усталости, а с признаками сонливости.

Вместе с тем, если человек внезапно проснулся посреди ночи с учащенным сердцебиением и ощущением нехватки воздуха, необходимо научиться в этот момент не вскакивать с постели, а заставить себя спокойно дышать.

"Если тревога не уходит, можно встать, медленно пройтись, выпить воды, успокоиться и снова лечь", - добавляет Троцкая.

При этом, подчеркивает врач, если необходимо медикаментозное лечение, то для подбора препарата лучше обратиться к невропатологу.

В случае если у переболевшего коронавирусом проявляются более серьезные симптомы и, человек ощущает явные сбои в организме, ему стоит обратиться к семейному врачу и специалистам.

"Инфекционист уточнит, имеет ли место активизация герпетической или иной инфекции, и при необходимости подберет соответствующее лечение, невролог поможет нормализовать сон, эндокринолог устранит гормональные нарушения. Дополнительно может потребоваться помощь психолога, уролога, гастроэнтеролога и других врачей узких специальностей", - пояснила врач-инфекционист.

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