Врач-инфекционист дала ряд простых рекомендаций при недомогании после COVID-19

У многих людей, переболевших коронавирусом COVID-19, постковидный синдром проявляется в легкой форме в виде быстрой утомляемости или бессонницы, и в таком случае поможет соблюдение нескольких практических правил и рекомендаций.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала медицинский директор Медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. З.И.Красовицкого и руководитель группы экспертов по инфекционным заболеваниям управления охраны здоровья Сумской облгосадминистрации Ирина Троцкая.
Так, ощущающим слабость, быструю утомляемость, бессонницу или, наоборот, сонливость днем, снижение работоспособности следует:
Вместе с тем, если человек внезапно проснулся посреди ночи с учащенным сердцебиением и ощущением нехватки воздуха, необходимо научиться в этот момент не вскакивать с постели, а заставить себя спокойно дышать.
"Если тревога не уходит, можно встать, медленно пройтись, выпить воды, успокоиться и снова лечь", - добавляет Троцкая.
При этом, подчеркивает врач, если необходимо медикаментозное лечение, то для подбора препарата лучше обратиться к невропатологу.
В случае если у переболевшего коронавирусом проявляются более серьезные симптомы и, человек ощущает явные сбои в организме, ему стоит обратиться к семейному врачу и специалистам.
"Инфекционист уточнит, имеет ли место активизация герпетической или иной инфекции, и при необходимости подберет соответствующее лечение, невролог поможет нормализовать сон, эндокринолог устранит гормональные нарушения. Дополнительно может потребоваться помощь психолога, уролога, гастроэнтеролога и других врачей узких специальностей", - пояснила врач-инфекционист.
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