Как не сойти с ума на карантине и провести его с пользой: простые советы психолога

Как жесткий карантин, который правительство намеренно ввести с 8 по 24 января, может повлиять на психическое состояние граждан? Как снизить риски эмоционального напряжения, агрессии, алкоголизма, депрессий, стрессов? Своим мнением с "Телеграфом" поделилась Елена Рыхальская - учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов

«С весны, после первого жесткого карантина, у нас выросло количество ситуаций, когда у людей с пограничным состоянием активизировалась эмоциональная неустойчивость. Многие стали агрессивнее. Женщина стали чаще жаловаться на домашнее насилие. И эмоциональное, и физическое, включая побои», – отмечает психолог.

По словам Елены Рыхальской, если домашнего насильника запереть в четырех стенах, он, безусловно, станет агрессивнее. Ведь он уже не может сбросить агрессию в социуме. Не может наорать на таксиста или попутчика в общественном транспорте, «оторваться» на коллег по работе…

«К сожалению, практика показывает, что полиции не всегда удается помочь в случаях домашнего насилия. Приехавшим по вызову правоохранителям (если им удается приехать, ведь нередко насильник забирает у жертвы телефон), импозантный мужчина может долго-красиво рассказывать, что жена – истеричка, напилась, упала и так далее… В итоге дел не заводят, а издевательства продолжаются, – подчеркивает эксперт. – Потому важно знать – кому именно следует звонить в таких случаях. К примеру, в соответствующие социальные, правозащитные организации».

Но это всё – крайние случаи, отмечает Елена Рыхальская. Даже если исключить элемент насилия, смена обстановки действует на многих удручающе.

«Нет эмоции, живого реагирования в рамках рабочего ритма. Ранее вы зависели от правил, социальных ролей, должностных инструкций. И вдруг – остались надолго в доме, в комнате, со своей половинкой, которую, как оказывается, толком не знаете. Ранее вы подчиняли себя социуму – зарабатывали деньги, двигались по карьерной лестнице. А теперь – в четырех стенах… С близкими людьми, которые раздражают. А тут еще и эмоциональная атака (пока я сижу «тут», кто-то меня подсиживает «там»)… Важно успокоиться, - призывает психолог. – Вдох-выдох. Принятие ситуации. И движение в верном направлении. Больше читайте-смотрите правильного (полезные вебинары и т.д.), а не того, что вас никак не продвигает, не развивает, не наполняет».

Елена Рыхальская также советует заняться делами, которые долго откладывали «на потом». Дописать книгу, доделать ремонт, досмотреть любимый сериал – или посмотреть тот, который давно собирался.

«Жизнь не заканчивается. На самом деле, всё только начинается. Задумайтесь: «Кто я? Что я могу? Как?». Всегда есть возможность для развития. Денег не платят? Ищи новую работу! Деньги можно заработать, не выходя из дома. Ищите вакансии, предлагай себя, продвигайте себе... Важно, чтобы ситуация, в которой вы оказались, стала толчком. Причем - к лучшему», - резюмирует эксперт.

Автор: Андрей Питонов