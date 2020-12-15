Скачать
Вторник, 15.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Как не сойти с ума на карантине и провести его с пользой: простые советы психолога
Как не сойти с ума на карантине и провести его с пользой: простые советы психолога
Итоги дня 15 декабря: принятие госбюджета, "налоговый Майдан" и вновь "уставший" Шулявский мост
Итоги дня 15 декабря: принятие госбюджета, "налоговый Майдан" и вновь "уставший" Шулявский мост
В России нашли позитив в отравлении Навального
В России нашли позитив в отравлении Навального
Критические пробки в центре Киева показали с высоты (фото и видео)
Критические пробки в центре Киева показали с высоты (фото, видео)

Как не сойти с ума на карантине и провести его с пользой: простые советы психолога

Как не сойти с ума на карантине и провести его с пользой: простые советы психолога
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф

Как жесткий карантин, который правительство намеренно ввести с 8 по 24 января, может повлиять на психическое состояние граждан? Как снизить риски эмоционального напряжения, агрессии, алкоголизма, депрессий, стрессов? Своим мнением с "Телеграфом" поделилась Елена Рыхальская - учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов

«С весны, после первого жесткого карантина, у нас выросло количество ситуаций, когда у людей с пограничным состоянием активизировалась эмоциональная неустойчивость. Многие стали агрессивнее. Женщина стали чаще жаловаться на домашнее насилие. И эмоциональное, и физическое, включая побои», – отмечает психолог.

По словам Елены Рыхальской, если домашнего насильника запереть в четырех стенах, он, безусловно, станет агрессивнее. Ведь он уже не может сбросить агрессию в социуме. Не может наорать на таксиста или попутчика в общественном транспорте, «оторваться» на коллег по работе…

«К сожалению, практика показывает, что полиции не всегда удается помочь в случаях домашнего насилия. Приехавшим по вызову правоохранителям (если им удается приехать, ведь нередко насильник забирает у жертвы телефон), импозантный мужчина может долго-красиво рассказывать, что жена – истеричка, напилась, упала и так далее… В итоге дел не заводят, а издевательства продолжаются, – подчеркивает эксперт. – Потому важно знать – кому именно следует звонить в таких случаях. К примеру, в соответствующие социальные, правозащитные организации».

Домашнее насилие над мужчинами: истории двух британцев, доказавших вину жен в избиении

Но это всё – крайние случаи, отмечает Елена Рыхальская. Даже если исключить элемент насилия, смена обстановки действует на многих удручающе.

«Нет эмоции, живого реагирования в рамках рабочего ритма. Ранее вы зависели от правил, социальных ролей, должностных инструкций. И вдруг – остались надолго в доме, в комнате, со своей половинкой, которую, как оказывается, толком не знаете. Ранее вы подчиняли себя социуму – зарабатывали деньги, двигались по карьерной лестнице. А теперь – в четырех стенах… С близкими людьми, которые раздражают. А тут еще и эмоциональная атака (пока я сижу «тут», кто-то меня подсиживает «там»)… Важно успокоиться, - призывает психолог. – Вдох-выдох. Принятие ситуации. И движение в верном направлении. Больше читайте-смотрите правильного (полезные вебинары и т.д.), а не того, что вас никак не продвигает, не развивает, не наполняет».

Елена Рыхальская также советует заняться делами, которые долго откладывали «на потом». Дописать книгу, доделать ремонт, досмотреть любимый сериал – или посмотреть тот, который давно собирался.

«Жизнь не заканчивается. На самом деле, всё только начинается. Задумайтесь: «Кто я? Что я могу? Как?». Всегда есть возможность для развития. Денег не платят? Ищи новую работу! Деньги можно заработать, не выходя из дома. Ищите вакансии, предлагай себя, продвигайте себе... Важно, чтобы ситуация, в которой вы оказались, стала толчком. Причем - к лучшему», - резюмирует эксперт.

Как спастись от депрессии и панических атак после ковида – простой совет опытного врача

Автор: Андрей Питонов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Психолог, Коронавирус, Елена Рыхальская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский снова собрался на отдых: в сети недоумевают
02 Журналисты показали, где и как живет офицер ФСБ, которого подозревают в отравлении Навального (видео)
03 Санкциями Россия прикрывает своих агентов в украинской власти, - политолог
04 Наказать "чужих" и спрятать "своих": раскрыт замысел России с санкциями против украинских нардепов
05 Отравители Навального из ФСБ стали героями фотожаб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Не время терять осторожность: синоптик предупредила о непогоде в середине недели
Не время терять осторожность: синоптик предупредила о непогоде в середине недели
Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
Необычная пенная вечеринка: Австралию потрясло необычное погодное явление (видео)
Необычная пенная вечеринка: Австралию потрясло необычное погодное явление (видео)
Налоговый Майдан и минирование: что сейчас происходит в центре Киева (фото и видео)
Налоговый Майдан и минирование: что сейчас происходит в центре Киева (фото и видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь