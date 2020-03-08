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Віталій Козловський прокоментував заяви екснареченої Раміни

Віталій Козловський прокоментував заяви екснареченої Раміни
15:05 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Після того, як колишня наречена артиста зробила скандальні заяви співак запевнив, що подібні сенсації дівчина використовує лише для власного піару.

Стосунки Віталія Козловського та Раміни Есхакзай завершилися ще у вересні 2017 року напередодні запланованого весілля. Екскохана зявляла, що ці стосунки закріпили за нею штамп "колишньої дівчини Козловського". Проте за кілька років після гучного розриву вона все ж наважилася знову пригадати подробиці роману. 

Нещодавно у відвертому інтерв'ю вона зробила кілька резонансних заяв, запевнивши, що співак планував зіграти весілля лише для матеріальної вигоди та дорогих подарунків заможних друзів, а у розпал підготовки до церемонії зізнався, що має іншу. Крім того, Раміна запевнила, що у пари не було інтимних стосунків. 

На скандальні заяви екснареченої Віталій Козловський відповів для "Світського життя". Артист наголосив, що колишня наречена вигадує подібні сенсації лише задля піару. Для виконавця подібна поведінка неприпустима, адже він переконаний, що навіть після розриву варто поважати одне одного. На думку Козловського, Раміні не вистачає поряд справжнього чоловіка, з яким би вона не згадувала минулі почуття. 

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Що я можу сказати, погано говорити про колишніх не можна – це себе не поважати. А зараз розбиратися у брудній білизні свого минулого – не поважати сьогоднішнє особисте життя, – зауважив Віталій Козловський.

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Все по темі:

Артист, Виталий Козловский, Рамина, Співак, Весілля, Наречена, Подробиці, Піара, Екс Кохана.
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