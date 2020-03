Актор Джаред Лето зірвавшись зі скелі в США ледь не загинув

Американський актор і музикант Джаред Лето ледь не загинув, коли намагався піднятися на скелю каньйону Ред Рок в США. Про це він розповів в Twitter.

48-річний Джаред Лето пішов у гори разом з досвідченим скелелазом, однак в якийсь момент камінь перетер трос, і актор завис над прірвою.

"Це день, коли я ледь не загинув. Зірвався, коли займався скелелазінням з Алексом Хоннольдом. Подивився вгору, а через кілька миттєвостей каменем перетерло трос, а я завис у повітрі на висоті близько 600 футів (180 метрів). Пам'ятаю, як дивився вниз, на землю", - поділився Лето.

Not to sound dramatic, but this is the day I nearly died. Took a pretty good fall climbing with @AlexHonnold at Red Rock. Looked up and within seconds the rope was being cut by the rock while I dangled some 600 ft in the air. I remember looking down at the ground below. pic.twitter.com/CGd6kIM5o5

