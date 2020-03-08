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Як українські зірки відзначають Міжнародний жіночий день

Як українські зірки відзначають Міжнародний жіночий день
15:31 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Погляди українців на це свято розділилися, проте представники вітчизняного шоу-бізнесу не втрачають нагоди, аби звернутися до своїх прихильниць зі зворушливими

Міжнародний жіночий день – нагода вкотре нагадати жінкам про світло та красу, яку вони несуть у цей світ. 8 березня стрічка соціальних мереж рясніє чуттєвими привітаннями, квітами та романтичними подарунками. Не залишилися байдужими у цей знаковий день й найяскравіші представники українського шоу-бізнесу, які розсипалися компліментами та десятками зворушливих зізнань. 
Alyona Alyona: "Ти – сильна, ти – розумна, ти – креативна, ти – незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов'ю! Ти – чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти – унікальна. Будь завжди собою, люби себе і сій добро". 

 
 
 
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ДЛЯ НЕЇ ⠀ Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю! Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна Будь завжди собою, люби себе і сій добро⠀ ‼️Для вас, дівчата, від мене справжній, жіночий подарунок. Бокс краси! Щоб виграти його потрібно: Бути підписаною на мій інстаграм та телеграм-канал (посилання у шапці профілю) В коментарях відміть свою подругу (кількість коментарів не обмежена, один комент = одна відмітка) Лайкнути цей пост ⠀ Вже завтра оберу переможницю, яка отримає бокс краси

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Павло Зібров: "Я вітаю все жіноцтво України зі святом весни! Дівчата, жінки, я не вітаю вас з 8 березня, бо мені дуже дивно як придумали те, що ваше свято лише раз на рік! Я вважаю що потрібно вітати як можна частіше, адже ви — наші половинки і заслуговуєте, щоб про вас дбали и любили кожень день". 

 
 
 
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Я вітаю все жіноцтво України зі святом ВЕСНИ Дівчата, жінки я не вітаю вас з 8 березня, бо мені дуже дивно як придумали те, що ваще свято лише раз на рік! Я вважаю що потрібно вітати як можна частіше, адже ви — наші половинки і заслуговуєте, щоб про вас дбали и любили кожень день Вітаю вас з весною, красою, коханням і дякую, що ви є на білому світі! Ми без вас нічного не варті. Любимо і присвячуємо пісні

Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Віталій Козловський: "Мої ніжні, чудові, зворушливі, витонченні красуні! Вітаю вас з весною та прекрасним святом 8 березня!" 

Володимир Остапчук: "Як же ви з нами, дівчатка, страждаєте. Ми вічно тупимо, не можемо вибрати елементарний кефір, з дитиною нас не залишиш і перед подругами іноді соромно. Ми не стежимо за вагою, мовою і гаманцем… Ми можемо бути ідеальними тільки тоді, коли дуже помилилися і ходимо шовковими рівно до ваших "добре, пробачаю, йди обійму". Але не дивлячись на все це Ви любите нас. Ви вірите в нас, ви нами захоплюєтеся, ви даруєте життя і друге дихання, ви даєте ще один-це-точно-останній-шанс. Роками… Так будьте ж в наших серцях, наших думках і наших піснях". 

 
 
 
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Как же вы с нами, девочки, мучаетесь. ⠀ Мы вечно тупим, не можем выбрать элементарный кефир, с ребёнком нас не оставишь и перед подругами иногда стыдно. Мы не следим за весом, языком и кошельком. Мы что-то доказываем, вечно все забываем и никогда не знаем что-где лежит. ⠀ Мы можем быть идеальными только когда жестко налажаем и ходим шелковыми ровно до ваших «ладно, прощаю, иди обниму». ⠀ Но не смотря на все это Вы любите нас. ⠀ Вы верите в нас, вы нами восхищаетесь, вы дарите жизнь и второе дыхание, вы даёте ещё один-это-точно-последний-шанс. Годами. ⠀ Вы гладите и успокаиваете, вы ведёте вперёд и вдохновляете. Нет, не так. Вы все делаете за нас, а потом выдаёте это как-будто сделал я, «я ж мужик»! ⠀ И все это Вы делаете из-за Вашей безграничной Любви. Вашей заботы и Вашей безграничной Веры. ⠀ Так будьте же в наших сердцах, наших мыслях и наших песнях. Восхищайте и радуйте, ждите и учите. ⠀ С праздником

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Олександр Педан: "Дівчата, з Вашим Днем! Нехай чоловіки дарують квіти регулярно, а не лише раз на рік! Ну а сьогодні просто плекають вас своєю увагою!Щодо рівності, скажу, як підкаблучник зі стажем: "Кожен успішний чоловік знає, що завжди його успіх наполовину належить його половинці!"

Дарія Квіткова: "З 8 березня, улюблені. Бажаю, щоб ваші чоловіки дарували вам квіти не тільки в цей день, щоб ваші очі завжди світилися від щастя і ніколи не плакали, а якщо і були сльози на очах, то тільки від щастя. Усіх обіймаю". 

Дан Балан: "Зі святом, дорогі. Відчуйте магію цього дня, зарядіться прекрасними емоціями на весь рік. Сьогодні тільки любов!"

Monatik: "Ми вас #Сильно любимо! Зі святом! Ви такі особливі"

 
 
 
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Мы Вас #Сильно любим! С праздником!!!! #ВыТакОсобенны

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Ольга Сумська: "Є дуже прості речі: турбота, увага, посмішка, ніжний погляд, сніданок разом або його дзвінок вранці, якщо ви на відстані, букетик мімози чи тюльпанів… Але завжди хочеться чогось більшого. Зі святом 8 березня нас, дівчата!"

Іраклі Макацарія: "Дорогі дівчата, я вітаю вас з цим прекрасним днем. Дякую за те, що ви робите нас краще і наповнюєте життя прекрасними моментами! Бажаю вам сяяти кожен день яскравіше і нехай усмішка не покидає вас". 

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Джамала: "Почувати себе легкою, красивою, єдиною, ніжною, чарівною, необхідною. Любити і відчувати любов до себе. Просто бути собою!"

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Все по темі:

Instagram, Весна, Эстрада, Привітання, 8 березня, Жінки, Побажання, Українські Зірки, Міжнародне Свято.
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