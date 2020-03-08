Як українські зірки відзначають Міжнародний жіночий день

Міжнародний жіночий день – нагода вкотре нагадати жінкам про світло та красу, яку вони несуть у цей світ. 8 березня стрічка соціальних мереж рясніє чуттєвими привітаннями, квітами та романтичними подарунками. Не залишилися байдужими у цей знаковий день й найяскравіші представники українського шоу-бізнесу, які розсипалися компліментами та десятками зворушливих зізнань.
Alyona Alyona: "Ти – сильна, ти – розумна, ти – креативна, ти – незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов'ю! Ти – чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти – унікальна. Будь завжди собою, люби себе і сій добро".
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ДЛЯ НЕЇ ⠀ Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю! Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна Будь завжди собою, люби себе і сій добро⠀ ‼️Для вас, дівчата, від мене справжній, жіночий подарунок. Бокс краси! Щоб виграти його потрібно: Бути підписаною на мій інстаграм та телеграм-канал (посилання у шапці профілю) В коментарях відміть свою подругу (кількість коментарів не обмежена, один комент = одна відмітка) Лайкнути цей пост ⠀ Вже завтра оберу переможницю, яка отримає бокс краси
Павло Зібров: "Я вітаю все жіноцтво України зі святом весни! Дівчата, жінки, я не вітаю вас з 8 березня, бо мені дуже дивно як придумали те, що ваше свято лише раз на рік! Я вважаю що потрібно вітати як можна частіше, адже ви — наші половинки і заслуговуєте, щоб про вас дбали и любили кожень день".
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Я вітаю все жіноцтво України зі святом ВЕСНИ Дівчата, жінки я не вітаю вас з 8 березня, бо мені дуже дивно як придумали те, що ваще свято лише раз на рік! Я вважаю що потрібно вітати як можна частіше, адже ви — наші половинки і заслуговуєте, щоб про вас дбали и любили кожень день Вітаю вас з весною, красою, коханням і дякую, що ви є на білому світі! Ми без вас нічного не варті. Любимо і присвячуємо пісні
Віталій Козловський: "Мої ніжні, чудові, зворушливі, витонченні красуні! Вітаю вас з весною та прекрасним святом 8 березня!"
Володимир Остапчук: "Як же ви з нами, дівчатка, страждаєте. Ми вічно тупимо, не можемо вибрати елементарний кефір, з дитиною нас не залишиш і перед подругами іноді соромно. Ми не стежимо за вагою, мовою і гаманцем… Ми можемо бути ідеальними тільки тоді, коли дуже помилилися і ходимо шовковими рівно до ваших "добре, пробачаю, йди обійму". Але не дивлячись на все це Ви любите нас. Ви вірите в нас, ви нами захоплюєтеся, ви даруєте життя і друге дихання, ви даєте ще один-це-точно-останній-шанс. Роками… Так будьте ж в наших серцях, наших думках і наших піснях".
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Как же вы с нами, девочки, мучаетесь. ⠀ Мы вечно тупим, не можем выбрать элементарный кефир, с ребёнком нас не оставишь и перед подругами иногда стыдно. Мы не следим за весом, языком и кошельком. Мы что-то доказываем, вечно все забываем и никогда не знаем что-где лежит. ⠀ Мы можем быть идеальными только когда жестко налажаем и ходим шелковыми ровно до ваших «ладно, прощаю, иди обниму». ⠀ Но не смотря на все это Вы любите нас. ⠀ Вы верите в нас, вы нами восхищаетесь, вы дарите жизнь и второе дыхание, вы даёте ещё один-это-точно-последний-шанс. Годами. ⠀ Вы гладите и успокаиваете, вы ведёте вперёд и вдохновляете. Нет, не так. Вы все делаете за нас, а потом выдаёте это как-будто сделал я, «я ж мужик»! ⠀ И все это Вы делаете из-за Вашей безграничной Любви. Вашей заботы и Вашей безграничной Веры. ⠀ Так будьте же в наших сердцах, наших мыслях и наших песнях. Восхищайте и радуйте, ждите и учите. ⠀ С праздником
Олександр Педан: "Дівчата, з Вашим Днем! Нехай чоловіки дарують квіти регулярно, а не лише раз на рік! Ну а сьогодні просто плекають вас своєю увагою!Щодо рівності, скажу, як підкаблучник зі стажем: "Кожен успішний чоловік знає, що завжди його успіх наполовину належить його половинці!"
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Дівчата, з Вашим Днем! Нехай чоловіки дарують квіти регулярно, а не лише раз на рік! Ну а сьогодні просто плекають вас своєю увагою! Щодо рівності, скажу, як підкаблучник зі стажем: «Кожний успішний чоловік знає, що завжди його успіх наполовину належить його половинці! #березня
Дарія Квіткова: "З 8 березня, улюблені. Бажаю, щоб ваші чоловіки дарували вам квіти не тільки в цей день, щоб ваші очі завжди світилися від щастя і ніколи не плакали, а якщо і були сльози на очах, то тільки від щастя. Усіх обіймаю".
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С 8 марта, Любимчики Желаю,чтобы ваши мужчины дарили вам цветы не только в этот день, чтобы ваши глаза всегда светились от счастья и никогда не плакали, а если и были слезы на глазах,то только от счастья. Всех обнимаю Наше путешествие в Майами начинается,поэтому обязательно следите за сторисЗавтра расскажу что к чему и все покажу
Дан Балан: "Зі святом, дорогі. Відчуйте магію цього дня, зарядіться прекрасними емоціями на весь рік. Сьогодні тільки любов!"
Monatik: "Ми вас #Сильно любимо! Зі святом! Ви такі особливі"
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Ольга Сумська: "Є дуже прості речі: турбота, увага, посмішка, ніжний погляд, сніданок разом або його дзвінок вранці, якщо ви на відстані, букетик мімози чи тюльпанів… Але завжди хочеться чогось більшого. Зі святом 8 березня нас, дівчата!"
Іраклі Макацарія: "Дорогі дівчата, я вітаю вас з цим прекрасним днем. Дякую за те, що ви робите нас краще і наповнюєте життя прекрасними моментами! Бажаю вам сяяти кожен день яскравіше і нехай усмішка не покидає вас".
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8 მარტს გილოცავთ მშვენიერო ქალბატონებო Дорогие девушки, я поздравляю вас с этим прекрасным днём Спасибо за то, что вы делаете нас лучше и наполняете жизнь прекрасными моментами! Желаю вам сиять каждый день ярче и пусть улыбка не покидает вас #maqatsa #iraklimakatsaria #HWD #georgian
Джамала: "Почувати себе легкою, красивою, єдиною, ніжною, чарівною, необхідною. Любити і відчувати любов до себе. Просто бути собою!"