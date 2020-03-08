Лобода показала нескінченно довгі ноги (Фото)

Епатажна українська співачка Світлана Лобода похвалилася новим фото, на якому продемонструвала свої нескінченно довгі ноги.
На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила знімок, на якому позує біля літака.
У кадрі "суперзірка" постала в ультраобтислих джинсах, які демонструють довгі ніжки своєї власниці.
Довершує образ куртка-косуха і короткий бірюзовий топ. На знімку Лобода стоїть з розпущеним волоссям.
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"Небо. Літак. Дівчинка", - підписала фотографію Світлана.
Раніше відома українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася в кадрі в сексуальних чорних трусах.