Лобода показала нескінченно довгі ноги (Фото)

Новини шоу бізнесу:На знімку Лобода стоїть біля трапа літака.

Епатажна українська співачка Світлана Лобода похвалилася новим фото, на якому продемонструвала свої нескінченно довгі ноги.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила знімок, на якому позує біля літака.

У кадрі "суперзірка" постала в ультраобтислих джинсах, які демонструють довгі ніжки своєї власниці.

Довершує образ куртка-косуха і короткий бірюзовий топ. На знімку Лобода стоїть з розпущеним волоссям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram небо.самолёт.девочка.....какая?) Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 7 Мар 2020 в 7:10 PST

"Небо. Літак. Дівчинка", - підписала фотографію Світлана.

Раніше відома українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася в кадрі в сексуальних чорних трусах.